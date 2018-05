Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Oszustwa na RODO - uwaga na nieprawdziwe informacje

Oszustwa na RODO - uwaga na nieprawdziwe informacje

Ministerstwo Cyfryzacji radzi, by ostrożnie podchodzić do informacji, związanych z dostosowaniem organizacji do RODO. Wiele takich wiadomości może być próbą oszustwa.