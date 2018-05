Coraz szybszy wzrost wynagrodzeń

Wynagrodzenia rosną coraz szybciej

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu 4840,44 zł i było wyższe o 7,8 proc. niż rok temu. Zatrudnienie zaś wzrosło o 3,7 proc. w stosunku do kwietnia 2017 roku - podał GUS.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło ponad 6,2 mln osób. Liczba zatrudnionych wzrosła zarówno w porównaniu do marca (o 0,1%), jak i w stosunku do roku ubiegłego. Porównując powyższe dane do tych sprzed roku, osłabła się dynamika przyrostu liczby zatrudnionych (rok wcześniej było to 4,6%), co może oznaczać wyczerpywanie się możliwości zwiększania zatrudnienia z uwagi na niewystarczającą liczbę pracowników na rynku pracy.

Wzrostowi liczby pracujących towarzyszy wzrost wynagrodzeń. W ujęciu rocznym, dynamika wzrostu płac jest wyższa i wynosi 7,8 %, podczas gdy rok wcześniej było to 4,1%. Podwyżki płac dotyczą wszystkich branż, co wskazuje na dobrą kondycję gospodarki. Wzrost wynagrodzeń jest wyższy od wskaźnika inflacji (w kwietniu 1,6%), dzięki czemu przeciętna pensja wystarcza na większe zakupy, czy odważniejsze korzystanie z różnych usług.

Powyższe dane potwierdzają, że dobra pozycja pracowników się umacnia. Osoby zatrudnione odczuwają poprawę zarobków, a osoby poszukujące pracy mają - szczególnie w porównaniu do sytuacji z lat ubiegłych - stosunkową łatwość w zmianie pracodawcy, szczególnie jeśli posiadają potrzebne na rynku kwalifikacje.

