Wyższa renta socjalna w II kwartale 2018 r.

Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej pojawił się we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt zakłada wzrost tego świadczenia do kwoty 1029,80 zł.

Zgodnie z projektem, zmienia się kwotę renty socjalnej, poprzez jej podwyższenie, do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to jest do kwoty 1029,80 zł.

Według art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, przysługuje ona osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Taka renta wynosi obecnie 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest podwyższana wraz z waloryzacją tej renty. Od 1 marca 2018 r. renta socjalna wynosi 865,03 zł.

Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej podkreśliło, że "kierując się zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej, należy podwyższyć kwotę tego świadczenia, tak aby było ono równe z minimalną kwotą renty osób, które były aktywne na rynku pracy i których niezdolność do pracy powstała w trakcie działalności zawodowej".

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, to drugi kwartał 2018 r.

Rząd i przedstawiciele części środowiska osób niepełnosprawnych podpisali we wtorek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" Porozumienie w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych; zawiera ono zobowiązania rządu, m.in. do podniesienia renty socjalnej. Porozumienie zostało podpisane podczas posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Ze strony rządu podpisali je minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Ze strony organizacji społecznych podpisy złożyli m.in. przedstawiciele Fundacji Szansa dla Niewidomych, Fundacji Integracja, Fundacji Pomóż Innym. Część przedstawicieli organizacji podkreśliła w rozmowie z PAP, że podpisali porozumienie jako członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawiciele rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy od ubiegłego tygodnia protestują w Sejmie, odrzucili propozycję podpisania porozumienia. Przedstawiona propozycja porozumienia między rządem a protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych nie jest dla nas porozumieniem; nie wierzymy w dobrą wolę rządu - oświadczyła we wtorek Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.