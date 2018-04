Czy polscy pracodawcy są gotowi na RODO?

Pracodawcy zbroją się przed RODO

Ponad 80 proc. firm dostosowuje się już do zmian, jakie w procesach rekrutacyjnych wprowadzi unijne „Rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (RODO) – wynika z Raportu eRecruiter „RODO w rekrutacji 2018”. Zdecydowana większość (89 proc.) pracodawców prognozuje, że rozpoczęcie stosowania nowych przepisów wpłynie na większe niż dotychczas zaangażowanie działów HR w kwestie ochrony danych osobowych kandydatów. Rekruterzy oceniają, że największe wyzwania związane z wdrożeniem RODO będą wynikały przede wszystkim ze zwiększonej ilości obowiązków informacyjnych i prawnych po stronie firmy (51 proc.). W jaki sposób pracodawcy przygotowują się do 25 maja br. i obowiązywania RODO?

Czy pracodawcy są gotowi na RODO?

Niemal wszyscy ankietowani pracodawcy (89 proc.) są zgodni co do tego, że zmiany w prawie pociągną za sobą wzrost zaangażowania działów HR w kwestie ochrony danych osobowych. Z raportu eRecruiter „RODO w rekrutacji 2018” wnika, że dwie trzecie pracodawców (63 proc.) wyznaczyło osobę lub zespół odpowiedzialny za ochronę danych osobowych. W co czwartym przedsiębiorstwie takie zadanie nie zostało na początku tego roku jeszcze nikomu powierzone.

W Grupie Pracuj przygotowania do RODO trwają już od jakiegoś czasu. Od wielu lat posiadamy systemy, procesy i procedury w zakresie ochrony danych osobowych, dlatego RODO nie spowoduje w naszej firmie rewolucji, a raczej da nam okazję do precyzyjnej weryfikacji obecnych standardów oraz dostosowania ich do nowych przepisów prawa. W proces ten zaangażowany jest nie tylko dział HR, w tym zespół ds. rekrutacji, ale także eksperci z działu prawnego i bezpieczeństwa danych. Weryfikacja obecnie prowadzonych w firmie działań związanych z przetwarzaniem danych, zidentyfikowanie luk i problemów, a także przygotowanie bezpiecznych rozwiązań w tym zakresie, to zadanie bardzo kompleksowe, wymagające dużego nakładu pracy. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby te przygotowania rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem – mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Employer Branding Manager w Grupie Pracuj.

Największe wyzwania rekruterów w obliczu RODO

Co druga firma (51 proc.) w obliczu RODO najbardziej obawia się trudności związanych ze zwiększeniem obowiązków informacyjnych i prawnych. Ponad jedna trzecia (36 proc.) pracodawców zwraca także uwagę na brak szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniających wymagania nakładane przez RODO. Problemy odnoszące się do wdrożenia RODO, zdaniem ankietowanych, pojawiają się ponadto na skutek braku osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w firmie oraz niedostatecznego poziomu wiedzy związanej z wprowadzeniem przepisów RODO w rekrutacji (po 30 proc. wskazań).