Wydłużenie czasu świadczenia pomocy przy zbiorach do 180 dni, a nie 120 - to jedna z poprawek do projektu ustawy dot. zatrudniania pracowników sezonowych przy zbiorach, które zaproponowały w środę sejmowe komisje.

We wtorek oraz w środę na połączonym posiedzeniu komisji polityki społecznej oraz rolnictwa debatowano o projekcie ustawy ws. zatrudniania przy zbiorach. Projekt wprowadza przede wszystkim nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych. Posłowie zgłosili do projektu kilka poprawek.

Pierwsza z nich doprecyzowuje przy zbiorach, jakich roślin będą miały zastosowanie projektowane przepisy.

Pierwotnie w rządowym projekcie zapisano, że pomoc przy zbiorach dotyczy owoców i warzyw. Posłowie podczas posiedzenia komisji zaproponowali poszerzyć ten zakres także o chmiel, tytoń i rośliny zielarskie. Komisje zarekomendowały przyjęcie tej poprawki.

Inna poprawka dotyczy łącznego czasu świadczenia pomocy przy zbiorach na podstawie umowy cywilnoprawnej. W projekcie rząd zaproponował, aby było to 120 dni. Poseł Robert Telus (PiS) złożył poprawkę, aby czas wydłużyć do 180 dni.

Z kolei poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15) zaproponował, by okres ten wydłużyć do dziewięciu miesięcy - jak stanowi tzw. unijna dyrektywa sezonowa.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski tłumaczył, że wprowadzana projektem umowa cywilnoprawna sprawia, że na czas świadczenia pomocy przy zbiorach zatrudniana osoba jest „wyrzucana z systemu zabezpieczenia emerytalno-rentownego”. „Za chwilę może się okazać, że tego typu osoby będą przez dziewięć miesięcy w skali roku wyrzucane poza ten system” - dodał.

Romanowski podkreślił, że zgodnie z dyrektywą sezonową pracownik - cudzoziemiec może wykonywać pracę przez dziewięć miesięcy, jednak - w myśl zaproponowanej prze posła Telusa poprawki - po upływie 180 dni będzie musiał być zatrudniony na podstawie umowy wynikającej z Kodeksu pracy.

Dodał, że to samo będzie dotyczyło pracowników polskich.

Komisje poparły poprawkę posła Telusa.

Na posiedzeniu komisji zaproponowano także przyspieszenie wejścia w życie tej ustawy do siedmiu dni (zamiast 30 dni).

Wiceminister Romanowski przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Sejmu PO złożyła wniosek o odrzucenie projektu tej ustawy w pierwszym czytaniu. To - w opinii wiceministra - wydłużyło o trzy tygodnie procedowanie tego projekt i dlatego zarekomendował przyjęcie tej poprawki.

Projekt zmieniający ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników i niektórych innych ustaw wynika z realizacji tzw. unijnej dyrektywy sezonowej oraz z konsultacji ze stroną społeczną, która podnosiła kwestię zatrudnienia pracowników sezonowych w ogrodnictwie i sadownictwie.

W projekcie rząd zaproponował utworzenie, w miejsce dotychczas szeroko stosowanej umowy o dzieło, nowej formy umowy cywilnoprawnej tzw. pomocy przy zbiorach. Osoba zatrudniona na jej podstawie będzie włączona do systemu zabezpieczenia w KRUS. Rolnik będzie zaś odprowadzał za takiego pracownika składkę zdrowotną i wypadkową. Od tych umów będzie obowiązywał podatek dochodowy.

W tym roku składka zdrowotna wyniesie 132 zł miesięcznie od osoby, a na ubezpieczenie wypadkowe 42 zł miesięcznie.

Według MRiRW nowe rozwiązania prawne mogą dotyczyć ok. 500 tys. osób, głównie obywateli Ukrainy.