Jaki będzie nowy Kodeks pracy - Komisja Kodyfikacyjna zakończyła prace

Komisja przygotowała propozycje dot. dwóch kodeksów - określających zbiorowe i jednostkowe stosunki pracy. Po zakończeniu prac komisji, projekt kodeksu trafi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy prof. Arkadiusz Sobczyk zapowiedział w rozmowie z PAP, że w środę Komisja przegłosuje ostateczne rozwiązania. "Potem decyzja będzie należała do rządu. Minister może wyrzucić propozycje do kosza albo nada im bieg" - powiedział.

Zaznaczył, że jest zadowolony ze wstępnie przygotowanych propozycji. "Jak na 18 miesięcy pracy, jakie nam dano na stworzenie projektu, to oceniam go jako dobry, ale nie doskonały. Stworzono nam warunki do swobodnej pracy" - przyznał.

Zdaniem eksperta, projekt Kodeksu dużo bardziej niż obecne rozwiązania będzie odpowiadał na zapotrzebowania rynku pracy. "Dajemy ogromną możliwość elastycznej pracy w usługach. Wprowadzamy nieznaną polskiemu kodeksowi, kategorię pracowników autonomicznych. Elastyczność nie będzie się już ograniczała do zadaniowego czasu pracy. Dotyczyć będzie m.in. doradców, informatyków, sprzedawców. Tutaj zaproponujemy także zmiany w kwestii odpoczynków dobowych i przerw" - mówił.

"Nowy Kodeks zaproponuje możliwość dogadywania się pracowników i pracodawców w stopniu, jakiego dotąd nie było. Układem zbiorowym pracy będzie można normować pracę na wielu płaszczyznach, a czas pracy ustalać wyłącznie w oparciu o prawo unijne, w ogóle pomijając Kodeks pracy" - dodał.

Prof. Sobczyk zwrócił uwagę, że nowy kodeks będzie preferował pracę na etacie. "Choć w przypadku zatrudnienia krótkoterminowego na podstawie dość łatwo wypowiadalnych umów o pracę" - zastrzegł. Dodał, że każdy z zatrudnionych, bez względy na staż, będzie mógł wykorzystać 26 dni urlopu. Dni te jednak będzie trzeba wykorzystać w ciągu roku – z bardzo ograniczoną możliwością kumulowania zaległego urlopu. "Należy się spodziewać, że w toku konsultacji społecznych związki zawodowe będą proponowały dalsze wydłużenie urlopu dla niektórych kategorii pracowników, np. dla osób starszych" - dodał.

Komisja ma zaproponować pozostawienie możliwości modyfikacji "kodeksowych wypłat za nadgodziny". "Pracodawcy i związki zawodowe działając razem otrzymają możliwość wprowadzenia tzw. kont wynagrodzeń. To rozwiązanie będzie możliwe tylko w przypadku układów zbiorowych. Np. jeśli związki zawodowe się zgodzą, będzie można zawiesić wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny. Tak zamrożone środki, będzie można uruchomić albo na wniosek pracownika redukującego swój czas pracy, albo w sytuacji kryzysu np. braku zleceń" - wyjaśniał ekspert.