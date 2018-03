Koniec prac nad nowym Kodeksem pracy 14 marca 2018 r.

14 marca zapowiedziana jest konferencja końcowa prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki. Komisja przygotowuje propozycje dot. dwóch kodeksów - określających zbiorowe i jednostkowe stosunki pracy.

Informacje o przebiegu i wynikach tych prac wiceminister, który kieruje komisją przekazał na wtorkowym posiedzeniu prezydium Rady Dialogu Społecznego.

reklama reklama

"Prace są bardzo mocno zaawansowane. Ostatni szlif, który nadajemy obu projektom będzie miał miejsce w tym tygodniu. Mamy ostatnie posiedzenia zespołów przygotowujących oba rodzaje kodyfikacji" - powiedział dziennikarzom wiceminister. "W przyszłym tygodniu 14 marca czeka nas głosowanie nad przyjęciem obu projektów" - dodał.

Zieleniecki podkreślił, że podstawowym założeniem w nowych, zbiorowych stosunkach pracy jest upowszechnienie stosowania układów zbiorowych pracy. "Chcielibyśmy, aby partnerzy społeczni na szczeblu zakładu pracy i branży mieli możliwość stanowienia tego prawa i dostosowywania go do swoich potrzeb" - mówił. "W sprawie indywidualnych stosunków pracy zmiany są przyjazne dla pracodawców, bo uelastyczniają przepisy w zależności od liczby zatrudnionych" - ocenił.

Polecamy: Jak legalnie przekazywać dane osobowe

Przypomniał, że obecny kodeks pochodzi z 1974 roku. "Przez 40 lat wiele razy zmienił się, choćby przez rzeczy tak fundamentalne, jak przystąpienie Polski do UE i dostosowanie go do unijnego prawa" - przypomniał Zieleniecki.

"Trudno się dziwić, że są to obecnie przepisy trudno czytelne, nawet numeracja sięga nie punktów, podpunktów, ale nawet indeksów, co z pewnością nie poprawia jasności przepisów" - ocenił.

"To, co proponuje komisja kodyfikacyjna będzie uporządkowane" - dodał Zieleniecki.

"Rozmawialiśmy o tym na prezydium, ale temat wymaga szerokiego przedstawienia. To, co przyjmiemy 14 marca, to jest materiał ekspercki, dorobek merytoryczny, intelektualny Komisji Kodyfikacyjnej. Nie jest to jeszcze projekt w sensie legislacyjnym" - podkreślił.

Zapewnił jednak, że ta część - prace legislacyjne - jeszcze przed nami - również oceny strony społecznej tego materiału.

"Po 14 marca i przekazaniu materiału minister rodziny i pracy Elżbiecie Rafalskiej czeka nas decyzja co do ewentualnego skierowania kodeksów do dalszych prac legislacyjnych" - podkreślił wiceszef resortu. "Czeka nas też praca nad ewentualnymi przepisami wykonawczymi" - dodał.

"Przypominam, że kodyfikacje muszą zostać poprzedzone ustawą wprowadzającą - więc jest to zadanie dla legislatorów. Czeka nas też przygotowanie kompleksowej oceny skutków regulacji i pogłębione konsultacje społeczne" - podkreślił.