Bezrobocie - styczeń 2018 r.

W styczniu br. stopa bezrobocia wyniosła 6,9%. To o 0,3 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej i 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. Od 1992 r. nie odnotowano tak niskiego bezrobocia w styczniu.

W analogicznym okresie rok temu (styczeń 2017 – grudzień 2016) bezrobocie również wzrosło o 0,3 punktu (z poziomu 8,2% w grudniu 2016 r. do 8,5% w styczniu 2017 r.).

Wzrost stopy bezrobocia w styczniu 2018 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2017 roku wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 punktu procentowego do 0,6 punktu procentowego. Najsłabszy wzrost natężenia bezrobocia odnotowano w województwach małopolskim, śląskim i wielkopolskim (o 0,2 punktu), najsilniejszy w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (o 0,6 punktu).

Styczeń należy do tych miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie, co w miesiącach zimowych wynika z przyczyn sezonowych. Do wzrostu bezrobocia w styczniu br. przyczyniły się m.in.:

rejestracje osób powracających do ewidencji po formach aktywnych, które zakończyły się z końcem grudnia 2017 roku,

rejestracje osób, którym zakończyły się umowy na czas określony.

Liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2018 roku wyniosła 1 134,7 tys. osób i w porównaniu do końca grudnia 2017 roku wzrosła o 52,9 tys. osób, czyli o 4,9%.

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku była o 262,4 tys. osób niższa (spadek o 18,8%).

Oferty pracy

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2018 roku wyniosła 144,5 tys. i w porównaniu do grudnia 2017 roku wzrosła o 47,3 tys. (tj. o 48,7%). Jednocześnie liczba ofert zgłoszonych w styczniu br. była o 21,8 tys. (tj. o 17,8%) wyższa niż w styczniu 2017 r.