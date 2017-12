Emerytura zwolniona z podatku i składek - nowy projekt

Projekt autorstwa PSL "emerytura bez podatku" przewiduje zniesienie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym emeryturę lub rentę.

"Wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

reklama reklama

Według polityków PSL, rozwiązanie takie wpłynęłoby pozytywnie na sytuację finansową osób pobierających emerytury i renty. "Spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w sposób bezpośredni z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej, jednak wzrost dochodów osób pobierających emerytury i renty zwiększy udział budżetu państwa z podatków od towarów i usług" - czytamy w uzasadnieniu.

W ocenie PSL dzięki tej regulacji budżet państwa odnotuje zmniejszone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości ok. 15 mld zł. "Natomiast składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego będą niższe o ok. 13 mld zł. Biorąc pod uwagę zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych wpływy do budżetu zostaną zwiększone poprzez podatek VAT" - podkreślono w projekcie.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Dodano, że rozwiązania proponowane przez PSL wpłynęłyby pozytywnie na sytuację budżetów jednostek samorządu terytorialnego "poprzez wprowadzenie mechanizmu zapewniającego jednostkom samorządu terytorialnego wpływy z podatku od osób fizycznych na poziomie 102 proc. z roku poprzedzającego".

"To jest sztandarowy projekt, z którym pójdziemy do wyborów samorządowych i parlamentarnych" - mówił o projekcie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W czwartek na konferencji w Sejmie powiedział, że PSL liczy na "życzliwość wszystkich klubów parlamentarnych" i przyjęcie ustawy. Przypomniał, że "bardzo wielu emerytów głosowało na PiS", więc teraz "w ich imieniu" ludowcy zamierzają sprawdzić, czy "jest dobra wola i chęć pomocy tym, którzy tego najbardziej potrzebują".

"Emeryci i renciści przez lata swojej pracy zapłacili podatki. Państwo nie może ich ograbiać cały czas i nie może zabierać im świadczeń, które się dzisiaj bardzo "rozjechały z płacą minimalną" - podkreślał szef PSL. Jak mówił, "to jest nasz obowiązek wspierać tych, którzy są w dostojnym wieku". "Dla wielu osób to jest bardzo duża podwyżka, gwarantująca podniesienie poziomu życia" - wskazał.

Pod koniec listopada Kosiniak-Kamysz mówił, że dzięki proponowanym przez PSL rozwiązaniom emeryci i renciści zyskaliby 20 proc. świadczenia. "To jest naprawdę dużo pieniędzy dla tych, którzy mają najniższą emeryturę, mogą oni otrzymać nawet ok. 200 zł więcej i proporcjonalnie świadczenie będzie rosło wraz ze wzrostem emerytury" - przekonywał wówczas szef PSL. Dodał, że obecnie przeprowadzana waloryzacja świadczeń emerytalnych jest najniższa jeśli chodzi o ostatnie lata - w tym roku wyniosła od 5 zł do 10 zł.