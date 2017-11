Dwie niedziele handlowe w miesiącu od 1 marca 2018 r.

Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. - jedna, a od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu w niedziele - to jedna z poprawek PiS do projektu ustawy o handlu w niedziele, którą w czwartek przyjęła sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

W czwartek komisja przyjęła szereg poprawek do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele złożonych przez Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Pierwsza z nich przesuwa wejście w życie ustawy na 1 marca 2018 r. Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia, w 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu w niedziele z pewnymi odstępstwami.

Ponadto poprawki doprecyzują m.in. kwestię ograniczenia handlu na stacjach benzynowych, czy dworcach kolejowych. Projekt ustawy nie będzie podlegał notyfikacji w KE, bowiem jedna z poprawek wyłączy z tego zakazu sklepy internetowe.

Przewodnicząca komisji Beata Mazurek (PiS) w związku z wcześniejszymi obawami dot. projektu ustawy i jego notyfikacji w KE zaproponowała wystąpienie do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej o opinię w zakresie wniesionych poprawek. Wyznaczyła, aby stało się to do godz. 18 w czwartek.

Nowoczesna, Kukiz'15 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe także złożyły do projektu poprawki, jednak podczas posiedzenia komisji zostały one odrzucone.

Posłem sprawozdawcą został Janusz Śniadek (PiS).

Projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność". Jego pierwotna wersja zakładała zakaz handlu w niedziele w większości placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami.