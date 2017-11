Bezrobocie w październiku 2017 r.

6,6% - tyle w październiku br. wyniosła stopa bezrobocia. To o 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem i o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc temu. Identyczny wskaźnik bezrobocia odnotowano po raz ostatni w styczniu 1991 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 6,6%. W stosunku do ubiegłego miesiąca oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień 2016 – październik 2016) miał miejsce spadek natężenia bezrobocia o 0,1 pkt. proc., z poziomu 8,3% do poziomu 8,2%. Zatem stopa bezrobocia w październiku br. była o 1,6 punktu procentowego niższa niż rok temu.

W październiku br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,4 punktu procentowego), odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniej (o 0,4 punktu procentowego) wskaźnik bezrobocia spadł w województwie opolskim i podlaskim.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 3,8%) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (11,6%).

Mniej bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w końcu października 2017 roku wyniosła 1 071,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca września 2017 roku spadła o 46,0 tys. osób (o 4,1 %).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień 2016 – październik 2016) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 16,1 tys. osób (o 1,2%). Zatem spadek liczby bezrobotnych odnotowany w bieżącym roku był prawie 3-krotnie silniejszy.

Spadek liczby bezrobotnych w październiku 2017 roku miał miejsce we wszystkich województwach.

Liczba bezrobotnych w końcu października br. była o 236,9 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 18,1%).

Pracodawcy poszukują pracowników

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2017 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 151,2 tys. Liczba ofert zgłoszonych w październiku br. była o 34,2 tys., czyli o 29,3% wyższa niż w październiku 2016 r.