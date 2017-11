Spotkanie Kobiet HR w Warszawie - 23 listopada 2017 r.

Spotkanie Kobiet HR w Warszawie!

Jeżeli zajmujesz się branżą HR i pasjonuje Cię tematyka zarządzania zasobami ludzkimi, dołącz do nas na Kongresie „HR na szpilkach”, który odbędzie się już 23 listopada 2017 r. w Warszawie. To miejsce, w którym wszystkie kobiety sukcesu będą miały możliwość poznać najnowsze trendy w rekrutacji z wykorzystaniem Social Media, dowiedzieć się jak dopasować stosowane przez siebie metody do kandydatów, poznać techniki zwiększania zaangażowania pracowników i budowania marki swojej firmy oraz dowiedzą się jak odkrywać i rozwijać ukryte talenty w organizacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zbudować własną markę to koniecznie musisz przyjść na warsztaty „Budowa marki osobistej rekrutera - podstawą skutecznej rekrutacji”, który poprowadzi Maja Gojtowska. Maja jest ekspertem w dziedzinie Employer Brandingu, PR i komunikacji wewnętrznej.

Kongres „HR na szpilkach” to specjalne wydarzenie organizowane przez Grupę Most Wanted! od 4 lat. W trakcie wszystkich edycji wzięło w nim udział ponad 1000 uczestniczek. Cykl „HR na szpilkach” ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń, zapoznanie z nowymi aspektami biznesowymi oraz przede wszystkim umocnienie wizerunku Kobiet w Biznesie. Nasi prelegenci to czołowi eksperci, praktycy z różnych dziedzin, którzy dzieląc się swoją wiedzą chcą wspierać kobiecą przedsiębiorczość – kobiety twórcze, odważne, chcące się rozwijać i realizować zawodowo.

Ciebie też nie może zabraknąć w trakcie tego wyjątkowego wydarzenia! Zgłoś swój udział już dzisiaj. http://www.hrnaszpilkach.pl/