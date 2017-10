Najniższa emerytura w 2018 roku

Senat RP uchwalił w czwartek nowelizację ustawy, która zakłada, że wszystkim rencistom będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia w wysokości 1 tys. zł lub 750 zł.

Celem nowelizacji jest rozszerzenie gwarancji prawa do najniższej emerytury dla osób pobierających emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy do kwoty 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada najniższej wysokości renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

reklama reklama

Znaczny wzrost świadczeń

Od 1 marca wysokość najniższej emerytury (pod warunkiem posiadania określonego stażu pracy), a także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej została podniesiona z 882,56 do 1000 zł. Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 676,75 do 750 zł, a renty socjalnej – z 741,35 do 840 zł.

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Sprawiedliwe rozwiązanie

Przepisy, które wprowadziły podniesienie wspomnianych kwot, nie objęły osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, którym po osiągnięciu wieku emerytalnego pobierane świadczenie zamieniane jest z urzędu na emeryturę, a które nie mają wypracowanego stażu pracy, zapewniającego wypłatę świadczenia w wysokości gwarantowanej.

- „Jest to ustawa, na którą czeka 105 tys. emerytów – tych, których świadczenia zostały przekształcone z urzędu z wcześniej pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy w emeryturę. Osoby te nie zostały objęte podwyższeniem minimalnej emerytury do kwoty 1 tys. złotych” – mówi minister Elżbieta Rafalska.

- „Przeprowadzenie zmiany, tak aby uwzględnić w niej tę sporą grupę, poszło bardzo sprawnie. Teraz już tylko czekamy na podpis Prezydenta RP – dodaje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Skumulowane wyrównanie

Zgodnie z nowymi przepisami, wyrównanie emerytur nastąpi w marcu 2018 roku, z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.

- „Osoby, których renty z tytułu niezdolności do pracy zostały z urzędu przekształcone w emeryturę, otrzymają wyrównanie od 1 marca br. Zostanie ono wypłacone w terminie najbliższej waloryzacji. W efekcie do tych osób trafi jednorazowo większe wsparcie. Kwota będzie bardziej znacząca i wyrówna ten niedobór” – wyjaśnia minister Elżbieta Rafalska.

Uchwalona nowelizacja zakłada również, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub pobierają emeryturę, nie będą mogły ubiegać się o rentę.

Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.