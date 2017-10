Świadczenia pracownicze zwolnione z podatku do kwoty 2280 zł

Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mające na celu zwiększenie dostępności pozapłacowych świadczeń pracowniczych, które służą poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia pracowników. Projekt przepisów dyskutowany będzie na Zespole Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Wartość świadczeń przekazywanych pracownikom powinna być zwolniona z podatku do kwoty 2 280 zł rocznie.

Pracodawcy oferują pracownikom dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Najczęściej prywatną opiekę zdrowotną, bezpłatny wstęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych, grupowe ubezpieczenie na życie, spotkania integracyjne, dofinansowanie szkoleń i zainteresowań pracowników, posiłki. Tego rodzaju zachęty wpływają na poprawę zdrowia pracowników, wzrost satysfakcji z pracy, dobrą atmosferę w zespole oraz pozwalają stworzyć pozytywną relację pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

- Wartość tych świadczeń jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Jednak sposób ustalenia tego przychodu nie jest precyzyjnie uregulowany i powoduje liczne spory podatników z organami skarbowymi. Pracodawcy, którzy zaoferowali pracownikom dodatkowe benefity, są w ciągłej niepewności czy prawidłowo opodatkowali i oskładkowali przysporzenie pracownika. Dlatego proponujemy, aby takie świadczenia jak opieka zdrowotna, zajęcia sportowo - rekreacyjne, ubezpieczenie na życie, finansowanie posiłków, zwolnić z PIT do kwoty 2280 zł rocznie - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Sprawę opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych, na wniosek Konfederacji Lewiatan zbadał w 2014 r. Trybunał Konstytucyjny. W wyroku K 7/13, Dz.U. z 2014 r. poz. 947 orzekł o zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących opodatkowania pozapłacowych świadczeń, jednak zaznaczył, że dotyczy to wyłącznie świadczeń stanowiących zindywidualizowane przysporzenie majątkowe pracownika o ustalonej wartości. Dlatego nie wszystkie nieodpłatne świadczenia stanowią dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. Aby tak było, świadczenie musi zostać spełnione za zgodą pracownika, w jego interesie (nie w interesie pracodawcy) oraz przynieść pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku. Interpretacja zaprezentowana w wyroku TK zwolniła pracodawców z obowiązku opodatkowywania m.in. spotkań integracyjnych.

W świetle konkluzji zawartych w wyroku TK przychód pracownika stanowi wartość otrzymanego od pracodawcy abonamentu medycznego, polisy ubezpieczeniowej, karty uprawniającej do nieodpłatnego wstępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz posiłków, do których wydawania pracodawca nie jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów. Opodatkowanie wymienionych świadczeń, związane z tym niejasności interpretacyjne oraz obowiązki księgowe, istotnie ograniczają ich atrakcyjność. Osłabiają motywację pracodawców do dbania o zdrowie pracowników i oferowanie wyższej jakości stanowisk pracy. Uzasadniony jest pogląd, że z punktu widzenia państwa, takie działania pracodawców są niepożądane, a narzędziem zapobiegającym ich rozwojowi są obciążenia podatkowe i związane z nimi obowiązki administracyjno - księgowe.