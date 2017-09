PPK - emerytura z zakładu pracy od 2019 roku

Wprowadzenie pracowniczych programów kapitałowych (PPK), będących elementem III filara w systemie emerytalnym, może nastąpić od 2019 roku - mówił we wtorek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że może to wprowadzić na rynek dodatkowych kilkanaście miliardów złotych.

Na konferencji prasowej w sprawie nowej inwestycji JP Morgan Morawiecki odpowiadał m.in. na pytanie o pracownicze programy kapitałowe (PPK), będące elementem III filaru systemu emerytalnego.

Zaznaczył, że Polska będzie się wzorować na systemie brytyjskim, aby "pracownicy, pracodawcy i państwo dali swój wkład do budowy tego trzeciego filara w systemie emerytalnym".

"To nawet przy konserwatywnych założeniach od 2019 roku ma szanse wprowadzić na rynek kilkanaście dodatkowych miliardów złotych, czyli zwiększyć pulę oszczędności" - powiedział wicepremier.

"Jesteśmy bardzo zdeterminowani, by te kapitałowe programy emerytalne rozwijać" - dodał. Morawiecki powiedział też PAP Biznes, że rząd podtrzymuje zamiar, by w 2018 roku wystartować z reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych. "2018 to jest rok, kiedy chcemy wystartować z tą reformą" - zaznaczył.

