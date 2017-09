Nowy formularz INF-O-PP

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował na swojej stronie, że od dnia 11 września 2017 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) został udostępniony aktualny wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), składany przez pracodawców, wnioskujących o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, dla których ta forma pomocy stanowi pomoc publiczną i nie jest udzielona z tytułu wykonywania działalności w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa.

Przedmiotowy formularz należy załączać do każdego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Wn-D lub korekty tego wniosku za okresy sprawozdawcze począwszy od 01/2015. Niezałączenie przedmiotowego formularza do wniosku/korekty wniosku Wn-D od okresu sprawozdawczego 01/2015, spowoduje skierowanie dokumentu do korekty lub odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty/uzupełnienia.

reklama reklama

Polecamy książkę: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz

W przypadku wniosków przygotowanych, ale nie wysłanych w elektronicznym Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (on-line i off-line) przed wdrożeniem do SODiR nowego wzoru formularza INF-O-PP, przy próbie ich wysłania pojawi się komunikat „Załączona Informacja o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i de minimis została sporządzona wg nieaktualnego wzoru, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa”. W takiej sytuacji należy w wyżej przywołanym komunikacie wybrać przycisk "ok", następnie wyświetlić listę załączników, edytować istniejący formularz INF-O-PP (wówczas system dokona odpowiedniej konwersji formularza i udostępni dokument do edycji) lub usunąć zapisany uprzednio formularz INF-O-PP i dodać nowy (wtedy system wyświetli do wypełnienia odpowiednią wersję formularza).

Jednocześnie Fundusz podkreśla, iż w związku ze zmianą druku INF-O-PP w SODiR Beneficjenci korzystający z aplikacji SODiR off-line zobowiązani są pobrać wersję aktualizacyjną (GK 10.04). W przypadku Beneficjentów korzystających z aplikacji SODiR Off-line po raz pierwszy należy pobrać wersję pełną aplikacji.

Ponadto w związku z tym, iż oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu środków do tych samych kosztów kwalifikowalnych zawarte jest w części E nowego wzoru formularza INF-O-PP, Zarząd PFRON podjął decyzję o rezygnacji z osobnego oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w danym roku sprawozdawczym, składanego wraz z formularzem INF-O-PP dotychczas. Niemniej Beneficjenci, składając wnioski elektronicznie (bezpośrednio na stronie www.sod.pfron.org.pl lub przez aplikację off-line), w dalszym ciągu będą zobligowani do wskazania we wniosku Wn-D, w sekcji poniżej oświadczeń, czy do wniosku załączają „informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis”, czy „informację o nieotrzymaniu pomocy”. Zaznaczenie nie będzie jednak brane pod uwagę, w celu rozróżnienia części składowych formularza INF-O-PP, obowiązującego od 01/2015. Aktualnie bez względu na sposób zaznaczenia niniejszego pola ( sekcji „załączam…”) na Wn-D, po przejściu do załączników i dodaniu INF-O-PP, zawsze wyświetli się formularz z sekcjami od A do F. W sekcji E wnioskodawca dokona dopiero wiążącego dla PFRON oświadczenia czy otrzymał już jakiekolwiek środki do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych.

Jednocześnie PFRON przypomniał, iż za okresy sprawozdawcze 01/2009-12/2014 wraz z wnioskiem Wn-D należy składać formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de mnimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), który obowiązywał w tamtym okresie. Obsługa formularza pozostaje bez zmian.

Mając na uwadze powyższe Fundusz prosi o składanie wraz z wnioskiem Wn-D właściwego wzoru formularza INF-O-PP. Formularze wraz z instrukcją wypełnienia dostępne są w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia społeczne

Źródło: PFRON