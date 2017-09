Spotkanie Kobiet HR w Rzeszowie - 11 i 12 października 2017 r.

XIII edycja konferencji z serii HR na szpilkach to wyjątkowa okazja dla kobiet sukcesu, aby poznać najnowsze trendy w rekrutacji z wykorzystaniem social mediów, dowiedzieć się jak dopasować stosowane przez siebie metody do kandydatów, poznać techniki zwiększania zaangażowania pracowników i budowania marki swojej firmy. Będzie można również dowiedzieć się jak odkrywać i rozwijać ukryte talenty w organizacji. Tematem przewodnim konferencji będą współczesne wyzwania HR.

Podczas tej edycji HR na szpilkach będzie możliwość uczestnictwa zarówno w konferencji, jak również w wyjątkowych warsztatach. Prelekcje pierwszego dnia wygłoszą eksperci i ekspertki z ogromnym doświadczeniem i wiedzą z dziedziny HR – Krystian Dryniak, Łukasz Szymula, Justyna Faliszek Majewska, Maja Gojtowska, Magdalena Zamojska, Karol Zamojski oraz Anna Mikulska. Tematy poruszane podczas wystąpień to między innymi – rekrutacja w social mediach, motywacja 2.0, wizerunek, który wspiera w karierze, zarządzanie różnorodnymi pokoleniami w organizacji, zarządzanie talentami oraz zarządzaniem doświadczeniem kandydatów w odniesieniu do employer brandingu.

Drugiego dnia konferencji odbędą się warsztaty „SOCIAL MEDIA w HR i rekrutacji”. Uczestnicy po warsztacie będą potrafili urozmaicić tradycyjne działania realizowane przez zespoły HR. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz social mediom można znacznie taniej i efektywniej docierać do kandydatów, wchodzić w dialog, odpowiadać na bieżąco na pytania. Dzięki warsztatowi uporządkowana i poszerzona zostanie wiedza na temat sposobów działania w social mediach, narzędzi które warto stosować, aby praca rekrutera była łatwiejsza.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak:

Projektować działania rekrutacyjne w social media

Określić etapy candidate journey

Mapować punkty styku kandydata z marką w Internecie

Budować profile i ogłoszenia przyjazne wyszukiwarkom

Budować społeczności kandydatów wokół firm

Ogłaszać nowe oferty

Prowadzić dialog z kandydatami

Monitorować efekty swoich działań

Warsztat poprowadzi Maja Gojtowska. Jest ekspertem w zakresie PR i komunikacji wewnętrznej z 8-letnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych organizacjach i agencjach public relations. Wierzy, że firmy powinny traktować swoich pracowników przynajmniej tak dobrze, jak klientów.

O konferencji HR na szpilkach

Kongres „HR na szpilkach” to specjalne wydarzenie organizowane przez Grupę Most Wanted! od 4 lat. W trakcie 11 edycji wzięło w nim udział ponad 1000 uczestniczek. Cykl „HR na szpilkach” ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń, zapoznanie z nowymi aspektami biznesowymi oraz przede wszystkim umocnienie wizerunku Kobiet w Biznesie. Nasi prelegenci to czołowi eksperci, praktycy z różnych dziedzin, którzy dzieląc się swoją wiedzą chcą wspierać kobiecą przedsiębiorczość – kobiety twórcze, odważne, chcące się rozwijać i realizować zawodowo.

Organizator

HR na szpilkach organizowany jest przez Grupę Most Wanted! Działa ona od 1998 r. i jest liderem w zakresie rekrutacji personelu, doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowania pracy tymczasowej. Działa na terenie całej Polski, ale posiada też klientów zagranicznych, np. z Niemiec, Belgii, Francji, Kanady i USA. Liczne sukcesy przy wspieraniu klientów pozwoliły na zdobycie specjalistycznej wiedzy o czynnikach mających wpływ na sukces w konkretnej branży. Rozwój działalności przyczynił się do wspierania również Kobiet Biznesu.

Kontakt dla uczestników

kontakt@grupamw.pl

tel: 22 113 95 50

Zapisy

http://www.hrnaszpilkach.pl/konferencje/hr-na-szpilkach-2017-rzeszow/o-konferencji-rzeszow/