Ogólnopolski Kongres Prawa pracy „Prawo pracy 2017/2018 – kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018” - 19 i 20 października w Warszawie

OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY

„Prawo pracy 2017/2018 – kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018”

– już w październiku w Warszawie!

Kongres skierowany jest do specjalistów działów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości oraz członków zarządów firm.

Pierwszego dnia Kongresu odbędzie się konferencja, podczas której poruszane będą zagadnienia takie jak:

Największe problemy praktyczne ze stosowaniem minimalnego wynagrodzenia u zleceniobiorców oraz kontrole PIP w tym zakresie po 1 stycznia 2017 r.

Obowiązek wydania świadectwa pracy z zachowaniem wymaganych procedur i terminów po nowelizacjach w styczniu i czerwcu 2017 r., praktyczna wykładnia dotycząca kwestii wątpliwych oraz dalsze, planowane zmiany

Zmiana przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 r. – więcej obowiązków dla pracodawców i praw dla pracowników

Zmiany zasad korzystania przez pracowników z ochrony przedemerytalnej od 1 października 2017 r.

Planowana od 1 czerwca 2018 r. elektronizacja akt osobowych – czy przyniesie efekty?

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych - konieczność czy dalsze utrudnienia dla pracodawców?

Będą one omawiane w kontekście funkcjonowania polskich firm, w oparciu o przykłady z codziennej praktyki. Po każdej prelekcji przewidziany jest blok „PYTANIE DO PRELEGENTA”, podczas którego każdy z uczestników będzie mógł zadać pytanie prowadzącemu i wyjaśnić nurtujące go kwestie.

Na konferencji zabiorą głos zaproszeni eksperci-praktycy, m.in. Monika Frączek były pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz były pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego Łukasz Prasołek.

Drugiego dnia odbędzie się warsztat poświęcony tematyce czasu pracy z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r. W trakcie szkolenia słuchacze będą mieli możliwość praktycznej analizy licznych przykładów problematycznych sytuacji związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Spotkanie poprowadzi Monika Frączek.

Organizatorem kongresu jest firma Grupa Most Wanted! Sp. z o.o., od lat wspierająca polskich i zagranicznych klientów w zakresie rekrutacji i selekcji personelu, oraz doradztwa w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.