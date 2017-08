Asertywność w praktyce

Jak zachować się w typowych sytuacjach

Znajdź wyjście z każdej sytuacji!

reklama reklama

W poradniku znajdziesz przykłady przeróżnych sytuacji, z którymi możesz spotkać się w pracy, w rodzinie, w relacji społecznej czy osobistej i które bywają trudne nawet dla osób uważających się za asertywne. Odpowiednio dobrane scenki i dialogi zostały opatrzone są profesjonalnym komentarzem, analizą zachowania rozmówców oraz scenariuszem asertywnego rozwiązania problemu. Ćwiczenia, wskazówki i praktyczne zwroty pomagają samodzielnie znaleźć wyjście z najbardziej skomplikowanych sytuacji.

To nie jest kolejna książka o asertywności. To instrukcja, jak być asertywnym na co dzień!

Dlaczego poradnik trafia w Samo Sedno:

- pomaga przećwiczyć ważne rozmowy z partnerem, rodzicami i dziećmi – stawiać granice, komunikować swoje potrzeby i oczekiwania

- pokazuje, jak rozmawiać z przełożonym o zarobkach, nadgodzinach, ocenie pracowniczej, awansie

- prezentuje skuteczne sposoby na składanie reklamacji, zgłaszanie skargi, grzeczne zwracanie komuś uwagi

- podpowiada, jak zadbać o siebie i pielęgnować poczucie własnej wartości

Dorota Gromnicka – psycholog i doświadczona psychoterapeutka. Studiowała na UKSW w Warszawie, Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, oraz UJ w Krakowie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w podejściu integracyjnym. Prowadzi treningi asertywności i indywidualne sesje kształtujące asertywny sposób bycia. Jest autorką wydanych w serii Samo Sedno poradników Depresja. Jak pomóc sobie i bliskim oraz Jak zbudować poczucie własnej wartości?

Poradnik polecają:

Cena 32,90 zł

Liczba stron: 296

ISBN 978-83-7788-963-3

Edgard, seria Samo Sedno, Warszawa 2017

Więcej informacji: www.samosedno.com.pl

Książka ukazała się wcześniej pod tytułem „Asertywność w przykładach. Jak zachować się w typowych sytuacjach?”