Nowe wnioski o 500 plus od 1 sierpnia 2017 r. - jak i gdzie złożyć wniosek

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Pieniężnej podpowiada, kto, jak i gdzie powinien to zrobić.

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

reklama reklama

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

Główne zasady bez zmian

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

Więcej na temat świadczenia 500+ znajdziesz w informatorze „Rodzina 500 plus”.

Kiedy złożyć wniosek?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Tutaj dowiesz się, kiedy otrzymasz wsparcie, jeśli wniosek o nie złożysz później. Pamiętaj tylko, że wskazane terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej możliwości.

Jakie dokumenty muszę przedstawić?

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

O wniosku i wymaganych załącznikach przeczytasz tutaj.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

W tym miejscu sprawdzisz, w jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych wyżej kanałów on-line.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli szukasz dodatkowych informacji, możesz skorzystać z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatora „Rodzina 500 plus”.

Znajdziesz w nim mnóstwo przydatnych i przystępnie podanych informacji, a także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Z myślą o tych, którzy zechcą zasięgnąć informacji telefonicznie, uruchomiliśmy specjalne infolinie. Działają one w każdym urzędzie wojewódzkim. Numery infolinii dla poszczególnych województw udostępniamy tutaj.