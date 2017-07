Obowiązkowe dwie wolne niedziele w miesiącu - stanowisko branży handlowej

Wspólne stanowisko polskiej branży handlowej dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

30 czerwca br., polska branża handlowa reprezentowana przez Polską Radę Centrów Handlowych, Forum Polskiego Handlu, Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Izbę Handlu, Konfederację Lewiatan oraz Krajową Radę Gastronomii i Cateringu, przedłożyła Minister Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko dotyczące projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Przedstawiciele branży handlowej są zgodni co do tego, że ograniczenie handlu w niedziele wpłynie negatywnie na polską gospodarkę i jej konkurencyjność, budżet państwa, miejsca pracy oraz handel detaliczny, gastronomię, usługi i logistykę. Natomiast, w związku z chęcią wypracowania kompromisu zadeklarowaną przez Minister Elżbietę Rafalską, jak również Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, organizacje handlowe proponują nowe rozwiązanie, zapewniające pracownikom większą ilość wolnego czasu w niedziele, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności zatrudnienia w handlu i w branżach powiązanych.

Prezentowane dotychczas kompromisowe rozwiązania - czyli otwarcie sklepów w dwie niedziele w miesiącu lub od wczesnych godzin porannych do godziny 13.00 – w opinii branży nie przełożą się na większą ilość wolnego czasu dla pracowników w niedziele. Utrudnią natomiast życie konsumentom, uniemożliwią rodzinom zaspokajanie wspólnych potrzeb socjalnych poza domem oraz doprowadzą do dezorganizacji funkcjonowania handlu, gastronomii oraz szeregu usług powiązanych. Wszelkie obiekty handlowo-usługowe rozpoczynają działalność w późniejszych godzinach stad propozycja zamknięcia o godzinie 13 sparaliżuje funkcjonowanie galerii handlowo-rozrywkowych.

- Doceniamy działania mające na celu wypracowanie kompromisu satysfakcjonującego wszystkie strony. Jednak w naszej opinii ograniczenie pracy do godziny 13 w każdą niedzielę takim kompromisem nie jest. Po pierwsze nie zabezpiecza pracowników, a wręcz wymusza konieczność pracy od wczesnych godzin porannych w każdą niedzielę. Po drugie, niedopasowanie godzin otwarcia poszczególnych placówek handlowych do preferencji klientów, w sposób nieuchronny przyczyni się do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności handlowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu obrotów sklepów czy punktów gastronomicznych, a w konsekwencji do utraty stabilności zatrudnienia – mówi Robert Krzak, Przewodniczący Zarządu Forum Polskiego Handlu.