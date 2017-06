ZUS ostrzega przed outsourcingiem pracowniczym

Według ZUS, w wielu przypadkach na podstawie tych umów, nie dochodzi do faktycznego przejęcia pracowników w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy, a jedynie do obsługi kadrowo-płacowej polegającej na wypłacie pracownikom wynagrodzenia przez firmy oferujące usługi tzw. „outsourcingu pracowniczego”. Bez zmian dla zatrudnionych pracowników pozostaje miejsce świadczonej pracy, zakład pracy oraz podległość służbowa. Oznacza to, że płatnikiem składek pozostaje dotychczasowy pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi. Ponosi on zatem odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek, które będą dochodzone od niego przez ZUS wraz z odsetkami za zwłokę.

W przypadku ustalenia, że płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników pozostaje dotychczasowy pracodawca, ZUS - po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym lub kontroli wykonywania przez płatników składek obowiązków z zakresu ubezpieczenia społecznego - wydaje decyzję ustalającą płatnika składek. Decyzja będzie wydana na podmiot, który dokonał zgłoszenia „przejętych” pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz płatnikowi składek (dotychczasowemu pracodawcy).

Firma, która na skutek przeprowadzonego postępowania zobowiązana została do opłacenia należności z tytułu składek, może złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty. Dla przedsiębiorców mających problemy ze spłatą zobowiązań składkowych są dostępni doradcy, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku oraz w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia. Doradcy przeprowadzą przedsiębiorców przez całość postępowania związanego z układem ratalnym.