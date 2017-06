Emerytura dla nauczycieli od 1 października 2017 r.

Jesteś nauczycielem i urodziłeś się po 1948 r.? Masz kilka możliwości, żeby przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Będąc nauczycielem możesz, złożyć wniosek o:

emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze,

emeryturę nauczycielską,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

emeryturę pomostową.

Jak każdy pracownik możesz również złożyć wniosek o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym. Do końca września 2017 r. obowiązuje tzw. podwyższony wiek emerytalny, który zależy od daty Twojego urodzenia. Od 1 października 2017 r. zmieni się wiek emerytalny. Kobiety będą mogły przejść na emeryturę, gdy skończą 60 lat, a mężczyźni – gdy skończą 65 lat.

ZUS przygotował broszurę ‘”JAKIE EMERYTURY DLA NAUCZYCIELI”, w której wyjaśnia, na jakich zasadach można otrzymać takie świadczenia.

Chcesz wiedzieć więcej o swoich uprawnieniach? Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, iż w ramach współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w oddziałach ZUS odpowiadających Okręgom regionalnym ZNP dla nauczycieli i pracowników oświaty prowadzone są lokalne szkolenia oraz konsultacje merytoryczne w zakresie obowiązujących przepisów i wprowadzanych zmian prawnych.

Zakład poinformował, że w trakcie szkoleń uzyska się informacje m.in. o tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, kiedy można ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku, co to jest kapitał początkowy oraz dlaczego warto go wyliczyć już teraz. Udzielone zostaną także informacje co zmieni się od 1 października 2017 r. przepisach emerytalnych. Ponadto, będzie można skorzystać z indywidualnej porady eksperta ZUS, który odpowie na pytania.