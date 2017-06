Doradca emerytalny we wszystkich oddziałach ZUS od 1 lipca 2017 r.

Przez cały maj tylko w dwóch oddziałach do 20 doradców emerytalnych po poradę zgłosiło się ponad 6 tys. osób. Zakład w dwóch swoich oddziałach testował rozwiązanie, które od 1 lipca wejdzie we wszystkich oddziałach ZUS. 595 doradców emerytalnych udzieli informacji, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę.

Zakończył się pilotaż projektu usługi doradcy emerytalnego w ZUS prowadzonego w maju w 10 jednostkach podlegających pod Oddziały w Zabrzu i II Warszawie. Jego celem było szczegółowe zweryfikowanie potrzeb informacyjnych klientów, którzy jeszcze w tym roku mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych z tytułu obniżonego wieku emerytalnego. Ogromne zainteresowanie poradami przekonało nas ostatecznie - doradcy emerytalni w ZUS to strzał w dziesiątkę.

- Podczas pilotażu zbieraliśmy opinie o usłudze doradcy emerytalnego prosząc klientów o wypełnienie ankiety. Z 907 osób, które wzięły udział w badaniu 97% pozytywnie oceniło pomoc doradcy i sposób przekazywania przez niego informacji. Wyniki ankiet pokazały również jak ważna jest rola doradcy emerytalnego w podnoszeniu wiedzy klientów o czynnikach mających wpływ na wysokość przyszłej emerytury. – wyjaśnia Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor departamentu obsługi klientów ZUS. - Teraz pracujemy nad opracowaniem optymalnego modelu pracy doradców korzystając z uwag naszych Klientów, tak aby na 1 lipca być jak najlepiej przygotowanymi. Pomimo zakończenia pilotażu doradcy w Zabrzu i II Warszawie pozostają nadal do dyspozycji klientów - dodaje.

W maju w obu oddziałach z wizyty u doradcy skorzystało łącznie 6237 osób. Podczas obsługi klientów doradcy w obu oddziałach pilotażowych wykonali obliczenia w kalkulatorze emerytalnym dla 2698 osób. Na pytanie w ankiecie, czy wyliczenie prognozowanej kwoty emerytury wpłynie na Twoją decyzję o przejściu na emeryturę na kolejne lata, twierdząco odpowiedziało 23 procent spośród ankietowanych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że w październiku w życie wchodzą przepisy obniżające wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat. Oznacza to, że w ostatnim kwartale 2017 r. przybędzie ok. 331 tys. osób, które będą mogły przejść na emeryturę. Zakład już od dłuższego czasu przygotowuje się do wejścia w życie nowych przepisów. Z jednej strony są to przygotowania w zakresie IT, obejmujące zmiany algorytmów wyliczania świadczeń w systemie informatycznym ZUS. Z drugiej strony Zakład przygotowuje się do wzmożonej obsługi klientów i zapewnienia im pełnej informacji dotyczącej indywidualnych uprawnień emerytalnych. W tym celu od lipca we wszystkich oddziałach ZUS w kraju pojawi się 595 specjalnych doradców emerytalnych. Doradca wyjaśni klientom - potencjalnym emerytom - od czego zależy wysokość emerytury, a dodatkowo wyliczy w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego przez klienta planowanego momentu zakończenia aktywności zawodowej. Tym samym pośrednio doradcy podpowiedzą, kiedy warto skorzystać z uprawnień emerytalnych, tak by cieszyć się z wyższego świadczenia. Decyzję w tej sprawie podejmie już sam klient.

Zakład przypomniał jednocześnie, że wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli pierwsze wnioski z tytułu obniżonego wieku emerytalnego będzie można już składać 1 września.

W celu skorzystania z usług doradców emerytalnych, wystarczy podczas wizyty w placówce ZUS wybrać na biletomacie kategorię spraw „Emerytury/Renty”, a następnie usługę „Doradca emerytalny”. Osoby, które mają konto na Platformie Usług Elektronicznych mogą umówić się na wizytę u doradcy przez internet.