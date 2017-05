Doradca emerytalny w ZUS dla osób przechodzących na emeryturę w 2017 r.

Program skierowany jest dla osób które jeszcze w tym roku mogą skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego. Zakład w dwóch swoich oddziałach sprawdza rozwiązanie, które wkrótce wejdzie w życie w całym kraju.

W październiku w życie wchodzą przepisy obniżające wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat. Oznacza to, że w ostatnim kwartale 2017 r. przybędzie ok. 331 tys. osób, które będą mogły przejść na emeryturę. Zakład już od dłuższego czasu przygotowuje się do wejścia w życie nowych przepisów. Z jednej strony są to przygotowania w zakresie IT, obejmujące zmiany algorytmów wyliczania świadczeń w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS. Z drugiej strony Zakład przygotowuje się do wzmożonej obsługi klientów i zapewnienia im pełnej informacji dotyczącej indywidualnych uprawnień emerytalnych.

W tym celu od lipca we wszystkich placówkach ZUS w kraju pojawi się 595 specjalnych doradców emerytalnych. Doradca wyjaśni klientom - potencjalnym emerytom - od czego zależy wysokość emerytury, a dodatkowo wyliczy w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego przez klienta momentu zakończenia aktywności zawodowej. Tym samym pośrednio doradcy podpowiedzą, kiedy warto skorzystać z uprawnień emerytalnych, tak by cieszyć się z wyższego świadczenia. Decyzję w tej sprawie podejmie już sam klient.

Właśnie rusza pilotaż projektu doradcy emerytalnego w ZUS w II oddziale w Warszawie i oddziale w Zabrzu oraz jednostkach podległych tym oddziałom (w sumie 10 placówek). Ma on na celu szczegółowe zweryfikowanie potrzeb informacyjnych klientów, którzy jeszcze w tym roku mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych z tytułu obniżonego wieku emerytalnego. W celu skorzystania z usług doradców emerytalnych, których w pilotażu będzie 20, wystarczy na dyspenserze/biletomacie w ZUS wybrać kategorię spraw „Emerytury/Renty”, a następnie usługę „Doradca emerytalny”.

- Po skorzystaniu z porad naszego doradcy poprosimy klientów o wypełnienie ankiety, która podsumuje wizytę w Zakładzie pod kątem udzielonych informacji emerytalnych. Dzięki ankietom będziemy mogli lepiej przygotować się na wprowadzenie doradców emerytalnych w całym kraju – wyjaśnia Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor departamentu obsługi klientów ZUS.

Zakład przypomina jednocześnie, że wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli pierwsze wnioski z tytułu obniżonego wieku emerytalnego będzie można już składać 1 września. Wcześniej jednak, bo już w wakacje zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sale obsługi klientów do skorzystania z usług doradców ds. emerytalnych.