Jak wprowadzić elastyczny czas pracy w firmie

W województwach śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim pracodawcy najchętniej wprowadzają w swoich firmach elastyczny czas pracy. W sumie już 2 366 firm i instytucji zdecydowało się w Polsce na tę formę organizacji systemu pracy.

Z najświeższych danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w okresie od 23 sierpnia 2015 do 24 kwietnia br. elastyczny czas pracy wprowadziło już 2 366 pracodawców. Prawie połowa z nich to duże i bardzo duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób (753) i od 250 pracowników (420). Wśród średnich firm, zatrudniających od 10 do 49 pracowników wskaźnik ten wyniósł 620 osób, natomiast dla najmniejszych, zatrudniających max. 9 osób – 573.

Najchętniej z elastycznego czasu pracy korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (885), handlem i naprawami (366) oraz budownictwem (223 firm).

Firmy mogą uelastyczniać czas pracy od sierpnia 2013 roku. Według danych z okręgowych inspektoratów pracy najwięcej firm wprowadziło nowe przepisy w województwie śląskim (332 firm), wielkopolskim (313) i dolnośląskim (201).

W ramach elastycznej organizacji czasu pracy pracodawcy mogą skorzystać z kilku rozwiązań, jakie proponuje Kodeks Pracy: