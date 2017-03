Trybunał Konstytucyjny o właściwości sądu przy pracy tymczasowej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 24 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji.

Art. 24 ustawy o pracownikach tymczasowych stanowi, że pracownik tymczasowy może kierować swoje roszczenia przed sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę, zatrudniającej go, agencji pracy tymczasowej. Przepis jest regulacją szczególną względem unormowania art. 461 k.p.c. Art. 24 u.zpt. nie przewidywał właściwości przemiennej. Zgodnie z art. 461 § l k.p.c. powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

TK uznał, że obowiązujące rozwiązanie nie ma racjonalnego celu. Ponadto zwrócił uwagę, że właściwość przemienna sądu w sprawach z zakresu prawa pracy realizuje istotny postulat ochrony pracownika, wynikający z potrzeby wyrównywania jego szans w stosunku do silniejszego ekonomicznie pracodawcy, a możliwość rozpatrywania sprawy dotyczącej roszczeń pracownika tymczasowego przez sąd, w którego okręgu praca była, jest lub miała być wykonywana, może wpływać pozytywnie na ekonomikę procesową. W ocenie TK, „sąd najbardziej odpowiedni” do przeprowadzenia postępowania to m.in. sąd, którego siedziba – także z punktu widzenia dostępności do niego ze względów ekonomicznych – nie będzie stanowiła bariery uniemożliwiającej czy też znacznie utrudniającej jednostce realizację jej konstytucyjnego prawa do sądu. Zdaniem Trybunału, taką gwarancją ochrony pracowników może być m.in. przyjęcie właściwości przemiennej w sprawach z zakresu prawa pracy.

Dodać należy, że obecnie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, które zakładają uchylenie przepisu art. 24 ustawy (zob. druk sejmowy 1274).

Źródło: NSZZ "Solidarność"

