Opóźnienia we wdrażaniu elektronicznych zwolnień lekarskich

Bardzo powoli przebiega przestawianie się lekarzy z wystawiania tradycyjnych, papierowych zaświadczeń o niezdolności do pracy na elektroniczne; e-zwolnienia wystawia poniżej 3 proc. z 23 tys. uprawnionych lekarzy - poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane są od początku 2016 r. Do końca 2017 r. można stosować też dotychczas wypisywane druki zwolnień, ale od początku 2018 r. wszystkie zwolnienia obowiązkowo mają być wystawiane w formie elektronicznej.

reklama reklama

Tymczasem - jak ocenia resort rodziny i pracy - tempo wprowadzania zmian jest "niesatysfakcjonujące".

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Jak mówił wiceminister RPiPS Marcin Zieleniecki, sami lekarze podają dwa powody tej opieszałości: koszty wykupu podpisu elektronicznego, który jest formą uwierzytelnienia wystawianego dokumentu, oraz skomplikowane procedury uwierzytelniania przez platformę ePUAP.

By temu zaradzić, ZUS wyszedł z inicjatywą, by lekarze mogli wykorzystywać do wystawiania zwolnień elektronicznych system informatyczny Zakładu. W czwartek sejmowa komisja prowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu w tej sprawie.

Przygotowany w resorcie rodziny i pracy projekt zakłada, że oprócz dotychczasowych sposobów uwierzytelniania zwolnień elektronicznych lekarze będą mogli podpisywać je także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, co - jak uzasadnia resort - będzie bezpłatne i prostsze.

Zobacz: ZUS

Do tej pory zwolnienia elektroniczne muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Resort przypomina w uzasadnieniu, że kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny i koszty jego zakupu obciążają lekarza, a bezpłatny profil ePUAP w ocenie samych lekarzy jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze.

Nowy sposób uwierzytelniania będzie dotyczył nie tylko elektronicznych zaświadczeń lekarskich, lecz także elektronicznych zaświadczeń wystawianych przez lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Pierwotnie projekt zakładał wydłużenie o rok obowiązywania równolegle papierowych i elektronicznych zwolnień lekarskich, ale w trybie autopoprawki resort wycofał się z tej zmiany. Z papierowych zwolnień będzie można korzystać jedynie do końca 2017 r. - od 1 stycznia 2018 r. będzie je trzeba wystawiać w formie elektronicznej.

Zobacz: Kalkulatory