Projekt zmian w zatrudnianiu cudzoziemców

Poprawiony projekt zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców trafi na wtorkowe posiedzenie rządu. Projekt, chociaż został pozbawiony części niekorzystnych rozwiązań zawartych w pierwotnej wersji nadal budzi duże kontrowersje wśród ekspertów.

Wątpliwości Pracodawców RP dotyczą w szczególności rocznych limitów zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Limity zezwoleń na pracę

Limity – co uznajemy za słuszne – mają mieć charakter fakultatywny. Jak wynika z projektowanych przepisów będą mogły zostać wprowadzone w drodze rozporządzenia przygotowanego przez ministra właściwego ds. pracy w porozumieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki oraz ministrem właściwym ds. wewnętrznych. Zgadzamy się z tym, iż limity powinny uwzględniać potrzeby polskiego rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego czy zasadę komplementarności zatrudniania cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. Z punktu widzenia pracodawców istotne jest również to, że limity mogłyby dotyczyć poszczególnych województw, zawodów, branż, a także rodzajów umów.

W ocenie Pracodawców RP problemem jest jednak procedura określania tych limitów, będą one bowiem w wyłącznej kompetencji ministra. To błąd - w naszej ocenie należy wprowadzić zasadę, że przy ustalaniu limitów powinna być brana pod uwagę np. opinia starosty, który bada zapotrzebowanie na pracowników na lokalnym rynku pracy i określa zawody deficytowe. Potrzebne informacje mogą też dostarczyć powiatowe czy wojewódzkie rady rynku pracy. Takie rozwiązanie pozwalałoby lepiej poznać sytuację na rynku pracy oraz uwzględnić głos partnerów społecznych, a w szczególności oczekiwania pracodawców.

Nasze wątpliwości wzbudzają również kwestie organizacyjno-techniczne związane z wprowadzeniem ww. limitów. Z projektowanych przepisów nie wynika z jakim wyprzedzeniem firmy będą otrzymywać informacje o limitach i stanie ich wykorzystania, a przecież powinny być one znane pracodawcom wcześniej, aby mogli oni przygotować się na ewentualny brak pracowników. Nowe przepisy przewidują jedynie konieczność ogłoszenia wyczerpania limitów przez ministra właściwego ds. pracy w Monitorze Polskim. Dlatego proponujemy, aby informacje o limitach były umieszczane na stronie internetowej, gdzie pracodawcy mogliby na bieżąco monitorować ich stan w danych województwach i branżach. Nasze zastrzeżenia wywołuje również kwestia ewentualnej korekty limitów, czego przygotowany projekt nie przewiduje. Dla pracodawców ważne jest, aby odpowiadały one aktualnej sytuacji na rynku pracy i uwzględniały zmienność zapotrzebowania na pracę.