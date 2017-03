Do rodzin trafiło 19 mld zł z programu 500 plus

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca stycznia 2017 roku objęto prawie 3,82 mln dzieci do 18 lat. Do 2,56 mln rodzin trafiło ponad 19 mld zł.

W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich wynosi 48 proc., a w miejsko – wiejskich 58%.

reklama reklama

Najwięcej dzieci objętych wsparciem jest na Mazowszu (ponad 552,5 tys.), Śląsku (ponad 382,7 tys.) i w Wielkopolsce (ponad 378,6 tys.).

Wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” trafia do 2,56 mln rodzin, w tym ok. 360 tys. to rodziny wielodzietne.

– W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ubiegłego roku przyszło na świat w Polsce o ponad 11 tys. dzieci więcej, niż w takim samym okresie roku 2015 – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – To bardzo dobra wiadomość. Jeśli ten trend się utrzyma, będziemy mogli mówić, że wszystkie trzy cele programu zostały osiągnięte. Doinwestowaliśmy rodziny, ograniczyliśmy ubóstwo, a teraz czekamy na twarde dane demograficzne.

Świadczenie wychowawcze otrzymuje ponad 388 tys. osób samotnie wychowujących dzieci.

Od początku trwania programu do rodzin trafiło ponad 19 mld zł, w tym do rodzin wielodzietnych - 5,2 mld zł, a do osób samotnie wychowujących dzieci - 2,8 mld zł.

Zobacz: Ubezpieczenia społeczne

Programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 128,8 tys. rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Na wsi mieszka 35,9 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie. To 1,37 mln dzieci, objętych wsparciem. W gminach miejskich świadczenie trafia do 1,49 mln dzieci (39 proc. ogółu dzieci uczestniczących w programie). Pozostałe 0,96 mln to dzieci z gmin miejsko – wiejskich, co stanowi 25,1 proc. ogółu.

Do rodzin na wsi trafiło 6,8 mld zł, w gminach miejskich – 7,4 mld zł, a w gminach miejsko-wiejskich 4,8 mld zł.

Niemal 40 proc. świadczeń wypłacanych jest po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko – to 1,524 mln dzieci, w tym jedynacy to 699 tys. dzieci.

Od startu programu „Rodzina 500 plus” do stycznia br. przeciętna miesięczna liczba świadczeń wypłacanych w formie rzeczowej lub opłacania usług wyniosła 727.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Zobacz też: Zatrudnienie