Częściowy zakaz handlu w niedziele - opinia pracodawców

Wiele wskazuje na to, że rząd nie zdecyduje się wprowadzić całkowitego zakazu handlu w niedziele. Nawet częściowemu zakazowi przeciwni są pracodawcy. Konfederacja Lewiatan podkreśla, że doprowadzi on do zmniejszenie inwestycji oraz zatrudnienia, a także utrudni funkcjonowanie przedsiębiorstw.