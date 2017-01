Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Płaca minimalna dla kierowców w Austrii od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 roku w Austrii obowiązują nowe przepisy w sprawie płacy minimalnej dla kierowców, która wynosi od 8,49 do 10,50 euro. Pracodawcy, którzy delegują pracowników do pracy w Austrii mają obowiązek przekazać im szereg dokumentów. Za nieprzestrzeganie przepisów, pracodawcom grożą kary nawet do 50 tys. euro.