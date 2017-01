Reforma urzędów pracy

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej zaproponuje przekazanie urzędów pracy z samorządów w gestię administracji rządowej - potwierdził w poniedziałek wiceminister w tym resorcie Stanisław Szwed. Jego zdaniem przyczyniłoby się to do poprawy efektywności pracy urzędów.

"Jeżeli rząd ma odpowiadać za bezrobocie, to również chce mieć większy wpływ na to, jak środki (m.in. na aktywizację bezrobotnych – PAP) są wydawane, jak poprawić efektywność, i gdzie te środki kierować, patrząc na mapę Polski" – wyjaśnił w Katowicach wiceminister, tłumacząc ministerialną propozycję przekazania urzędów pracy w pieczę rządu.

Szwed uczestniczył w śląskich obchodach przypadającego 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Ocenił, że święto pracowników urzędów pracy to nie tylko dobra okazja do podziękowania za ich pracę, ale także sposobność do dyskusji o przyszłości działania tych urzędów. Przyznał, że propozycja przekazania urzędów pracy w nadzór administracji rządowej może wywołać emocje i będzie przedmiotem dyskusji.

"Ta propozycja wyjdzie z naszej strony, ze strony ministerstwa. Zobaczymy, jakie będą końcowe efekty tej naszej propozycji. Uważamy, że jeżeli - jako rząd, ministerstwo - odpowiadamy za sytuację na rynku pracy, to też chcemy mieć większy wpływ, z jednej strony na wydawanie środków, ale też na inne działania, które będą podejmowane" – powiedział.

Według wiceministra, przy obecnej ustawie "w wielu przypadkach urzędy pracy mają skrępowane ręce; nie są w stanie pomagać, bo ustawa w jakimś momencie im to uniemożliwia”. Jego zdaniem uelastycznienie pracy urzędów pozwoli lepiej dopierać instrumenty wsparcia do potrzeb w poszczególnych regionach. Podporządkowanie urzędów administracji rządowej ma też zwiększyć możliwość szybkiego reagowania w wymagających tego sytuacjach, w formie np. programów specjalnych.

"Położymy nacisk na zastosowanie programów specjalnych, w sytuacjach wymagających wsparcia – urząd pracy będzie miał wtedy szansę udzielić pomocy" – wyjaśnił Szwed. Jego zdaniem przygotowywane zmiany mają z jednej strony – jak mówił – "poluzować" działania z urzędów, z drugiej – zapewnić nad nimi kontrolę, by "środki były efektywnie i skutecznie wydawane”, a instrumenty wsparcia dobierane odpowiednio do potrzeb.