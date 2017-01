Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy „Prawo pracy 2017 – kluczowe zmiany 2016 oraz nowelizacje przepisów w 2017”

„Prawo pracy 2017 – kluczowe zmiany 2016 oraz nowelizacje przepisów w 2017” – już w marcu w Bydgoszczy!

Kongres skierowany jest do specjalistów działów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości oraz członków zarządów firm.

Pierwszego dnia Kongresu odbędzie się konferencja, podczas której poruszane będą zagadnienia takie jak:

Zmiany w pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 r.

Delegowanie pracowników do pracy zagranicę oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach 2016/2017

Umowy terminowe po roku od zmiany przepisów – praktyczne wskazówki dla pracodawców

Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych 2017 (zasady naliczania wynagrodzenia, konstruowanie bezpiecznych zapisów umownych, prawidłowe ewidencjonowanie godzin pracy)

Nowe zasady składania oświadczeń woli i dokumentów oraz nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i dokumentacji pracowniczej od 1 czerwca 2017

Będą one omawiane w kontekście funkcjonowania polskich firm, w oparciu o przykłady z codziennej praktyki. Po każdej prelekcji przewidziany jest blok „PYTANIE DO EKSPERTA”, podczas którego każdy z uczestników będzie mógł zadać pytanie prowadzącemu i wyjaśnić nurtujące go kwestie.

Na konferencji zabiorą głos zaproszeni eksperci-praktycy, m.in. Monika Frączek były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Piotr Ciborski wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007).

Drugiego dnia odbędzie się warsztat poświęcony tematyce zatrudniania i zwalniania pracowników z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w 2017r. W trakcie szkolenia słuchacze będą mieli możliwość praktycznej analizy licznych przykładów problematycznych sytuacji związanych z procesem zatrudnienia i zwolnienia pracownika. Spotkanie poprowadzi Monika Frączek.

Organizatorem kongresu jest firma Grupa Most Wanted! Sp. z o.o., od lat wspierająca polskich i zagranicznych klientów w zakresie rekrutacji i selekcji personelu, oraz doradztwa w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

