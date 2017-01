Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 2017/2018

Nowe regulacje dotyczące rynku pracy tymczasowej mają za zadanie chronić pracowników – ocenia Robert Stępień, radca prawny w Kancelarii Raczkowski Paruch. Nowelizacja ustawy przewiduje, że pracownik tymczasowy nie będzie mógł pracować na rzecz danego pracodawcy-użytkownika dłużej niż 18 miesięcy, niezależnie od tego, czy jest kierowany do pracy przez jedną czy kilka agencji. To jednak może zwiększyć problemy firm z pozyskaniem odpowiednich ludzi do pracy. Projekt przewiduje także nowe regulacje dotyczące funkcjonowania samych agencji pracy tymczasowej.

– Najważniejsza zmiana miałaby polegać na tym, że pracownik tymczasowy nie będzie mógł wykonywać pracy na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. Ma to zapobiec sytuacjom, kiedy pracownicy tacy pracowali faktycznie przez okres dłuższy, a zwłaszcza kilkuletni – tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Biznes Robert Stępień, radca prawny z Kancelarii Raczkowski Paruch.

Obecnie łatwo jest obejść przepis o 18-miesięcznym limicie zatrudnienia tymczasowego. Obecnie obowiązujący przepis wskazuje, że w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja może skierować pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. W praktyce jedna firma może jednak korzystać z usług tej samej osoby przez dłuższy okres, np. wynajmując ją z innej agencji, albo tworząc agencje córki. W ten sposób pracownik tymczasowy wykonuje nawet przez kilka lat pracę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika.

– Nowe przepisy mają przede wszystkim chronić pracowników tymczasowych, żeby nie pracowali przez okres dłuższy, niż dopuszcza ustawa. Zamysł był taki, żeby ograniczyć to już w obecnych regulacjach – do 18 miesięcy. Istnieje jednak możliwość omijania tych przepisów. Dlatego proponowana zmiana ma na celu ochronę pracowników – przekonuje Stępień.

Z danych Polskiego Forum HR wynika, że wśród agencji członkowskich utrzymuje się wysoki odsetek umów o pracę na czas określony (91 proc.). Na nowych przepisać zyskać mogą nie tylko osoby zatrudnione w agencjach na podstawie umowy o pracę, ale także te zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Również tych pracowników będą obowiązywały przepisy o limicie zatrudnienia na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika.