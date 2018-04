Zwolnienie od pracy na dziecko do 14 lat w 2018 r. - 2 dni albo 16 godzin

Pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, może skorzystać w ciągu roku kalendarzowego ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Celem zwolnienia jest umożliwienie rodzicom dziecka załatwienia spraw związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, np. wyjście do lekarza. Podkreślić należy, że zwolnienie to przysługuje na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia, przy czym pracujący rodzic zachowuje prawo do wynagrodzenia. Natomiast w przypadku dziecka chorego do lat 14, rodzic pobiera zasiłek opiekuńczy.

Więcej o zasiłku opiekuńczym przeczytasz -> Zasiłek opiekuńczy w 2018 r.

Dwudniowe zwolnienie pracujący rodzic może wykorzystać łącznie albo rozdzielnie, w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Przepisy Kodeksu pracy nie wprowadzają limitów co do ilości dokonywanych zwolnień. Oznacza to, że pracownik może skorzystać na przykład z jednej godziny czy dwóch godzin zwolnienia na opiekę w ciągu jednego tygodnia. W każdym przypadku warto jednak mieć na uwadze dobro pracodawcy i nie powodować zakłóceń w organizacji pracy.

2 dni albo 16 godzin

Zwolnienie na opiekę wynosi 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym bez względu na to, jaką liczbę dzieci w wieku do 14 lat wychowuje pracownik.

To pracownik decyduje, czy chce korzystać ze zwolnienia w dniach czy w godzinach. Istotne znaczenie ma złożenie pierwszego wniosku o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym i określenie w nim czy korzystamy ze zwolnienia w dniach czy w godzinach. Jeżeli pracownik zatrudniony na cały etat złoży pracodawcy wniosek o udzielenie mu na przykład 2 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, to pozostanie mu do wykorzystania 14 godzin zwolnienia – nie będzie mógł dalej wnioskować o udzielenia zwolnienia „w dniach”. I odwrotnie, jeżeli w pierwszym wniosku wskaże, że chce skorzystać z 1 dnia zwolnienia, w kolejnym wniosku nie będzie mógł wystąpić w o udzielenie tego zwolnienia w godzinach.

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia tego może korzystać jedno z nich.

Pracownik-rodzic może wykorzystać dwa dni zwolnienia albo 16 godzin do 31 grudnia danego roku. Jeżeli pracownik nie skorzysta ze zwolnienia na opiekę, uprawnienie to po prostu przepada, nie można go przenieść na następny rok. Nie istnieją żadne przeszkody, aby pracownik-rodzic mógł skorzystać z tego uprawnienia łącząc je np. z urlopem wypoczynkowym.