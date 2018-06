Czy pracodawca może odmówić urlopu

Pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wybranym przez niego terminie i udzielić mu go w późniejszym czasie. Prawo do urlopu przedawni się dopiero po trzech latach.

Fakt, że pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego nie oznacza, że pracodawca musi udzielić go zatrudnionemu w wybranym przez niego terminie.

Pracodawca przekłada urlop

Pracodawca ma bowiem obowiązek udzielić pracownikowi wypoczynku w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo, lub ostatecznie do 30 września następnego roku, jednak konkretna data zależy ostatecznie tylko od przełożonego. Pracodawca, który przekracza termin 30 września, może tłumaczyć się nagłą awarią i potrzebą obecności konkretnego pracownika w firmie.

Co więcej, nawet wpisanie wypoczynku pracownika do planu urlopowego (a nie wszystkie firmy muszą do sporządzać) ma charakter raczej orientacyjny niż obligatoryjny, i pracodawca nie musi się do niego stosować. W efekcie nawet jeśli pracownik miał wcześniej zaplanowany urlop i informował o tym pracodawcę, ten może go przesunąć.

Pracodawca może nie tylko odmówić pracownikowi urlopu w wybranym przez niego terminie, ale także go przełożyć lub nawet przerwać już rozpoczęty wypoczynek podwładnego.

Kiedy urlop się przedawnia

Jeśli urlop zostanie przełożony i pracownik nie zdąży go wybrać przed 30 września kolejnego roku kalendarzowego, ma jeszcze 3 lata (od kiedy urlop stał się wymagalny), zanim prawo do niego ulegnie przedawnieniu.

Termin 3 lat zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, za który dany urlop przysługuje. Jednak w przypadku urlopu zaległego, okres liczy się od 1 października roku, na który został przeniesiony urlop. Przy czym przedawnienie urlopu nie rozpoczyna się tylko w przypadku urlopu wychowawczego pracownika - po powrocie do pracy zatrudniony może wykorzystać dni wolne w pełnym, przysługującym mu wymiarze.