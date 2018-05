Jakie okresy zmniejszają urlop wypoczynkowy

Nie było Cię w pracy? Sprawdź, jak ta nieobecność wpłynie na wymiar Twojego urlopu wypoczynkowego!

Zatrudnieni na etacie mają niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. Jeśli pracownik legitymuje się stażem pracy poniżej 10 lat (do tego okresu zaliczany jest czas nauki), przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego. Staż pracy przekraczający 10 lat uprawnia do 26 dni urlopowych.

reklama reklama

Wskazane wymiary urlopu przysługują w skali roku. Jeśli umowa zawarta jest na okres krótszy niż rok, wymiar urlopu obliczany jest proporcjonalnie, zgodnie ze wzorem: 1/12 x 20 lub 26 x liczba miesięcy zatrudnienia.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Okresy zmniejszające wymiar urlopu wypoczynkowego

Przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość skrócenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika. Wśród okresów wpływających na długość urlopu wypoczynkowego znajdują się:

urlop bezpłatny,

urlop wychowawczy,

zasadnicza służba wojskowa lub jej formy zastępcze, okresowa służba wojskowa, przeszkolenie wojskowe albo ćwiczenia wojskowe,

areszt tymczasowy,

odbywanie kary pozbawienia wolności,

nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

W przypadku, gdy nieobecność trwa co najmniej miesiąc, można dokonać pomniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Zasady dotyczące ustalania nowego wymiaru urlopu wypoczynkowego

Przepisy nie określają, w jaki konkretnie sposób należy dokonywać proporcjonalnego pomniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Najczęściej, obliczając nowy wymiar urlopu, odejmuje się od liczby miesięcy pozostawania w zatrudnieniu w danym roku 1/12 za każdy pełny miesiąc nieobecności pracownika w pracy.

Nieobecności trwające krócej niż miesiąc nie wpływają na wymiar należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Przy czym okresy ulegają sumowaniu, nawet te niejednorodne, zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy.

Okresy nieobecności, które nie zmniejszają wymiaru urlopu

Pracodawca nie może zmniejszyć wymiaru urlopu wypoczynkowego z powodu nieobecności spowodowanej urlopem macierzyńskim, rodzicielskim oraz chorobą w okresie pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Polecamy serwis: Urlop wypoczynkowy