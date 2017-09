Przeniesienie urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z powołanym przepisem, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Wystąpienie jakiejkolwiek przerwy w zatrudnieniu (trwającej choć jeden dzień) powoduje, że prawo do urlopu nie może zostać skutecznie przeniesione na kolejny stosunek pracy.

Przepisy prawa nie wskazują wzoru porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kontynuowanego zatrudnienia. Pracodawcy przysługuje dowolność w tym zakresie. Dla celów dowodowych warto jednak aby postanowienie o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą było zawarte na piśmie i miało formę porozumienia między stronami zawartego stosunku pracy.

Należy podkreślić, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą nie wyrazić zgody na przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę, a takie postępowanie nie będzie postrzegane jako jakiekolwiek naruszenie prawa.

Przykładowy wzór porozumienia:

Poznań, dnia 28.02.2017 r.

Pani

Edyta Walazy

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego

w trakcie kolejnego zatrudnienia

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 28.02.2017 r.

Pracodawca, Firma Wielobranżowa „Eden:, reprezentowana przez pana Romana Błaź,

i Pracownik, Pani Edyta Walazy, zamieszkała 62-000 Poznań, Robocza 17

zawierają następujące porozumienie:

Pracownik oświadcza, że wyraża zgodę na niewypłacenie mu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo w związku z rozwiązaniem się w dniu 28.02.2017 r. umowy o pracę, uprawnienie do urlopu nabyte przez Panią Edytę Walazy za przepracowany okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. zostanie zrealizowane w naturze, w trakcie kontynuowanego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 01.03.2017 r.

Podstawa prawna: art. 171 § 3 Kodeksu pracy.

………………………………………… ……………………………………

(podpis pracownika) (podpis pracodawcy)

Porozumienie a świadectwo pracy

Po nowelizacji ustawy Kodeks pracy, której nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy obowiązują od 01.01.2017, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w momencie definitywnego rozstania z pracownikiem. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Zgodnie z instrukcją wypełniania świadectwa pracy, w treści świadectwa pracy, w ust. 6 pkt 1 pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony od dnia 01.01.2017 do dnia 31.05.2017. W związku z tym, że nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego, pracownikowi za czas zatrudnienia przysługiwało: 11 dni urlopu wypoczynkowego. W trakcie zatrudnienia pracownik zdążył wykorzystać 5 dni urlopu wypoczynkowego, a za pozostałe 6 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Pracodawca powinien w ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy wykazać 11 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ tyle dni urlopu pracownikowi przysługiwało za okres zatrudnienia mimo, że pracownik faktycznie nie wykorzystał 11 dni tego urlopu w naturze, a za 6 dni wypłacono mu ekwiwalent pieniężny.

Jeżeli pracownik i pracodawca zawarli porozumienie o wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy, to pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Natomiast w świadectwie pracy w punkcie dotyczącym wykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca wskazuje liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, faktycznie wykorzystanego w naturze lub, za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem nie wskazuje tej części urlopu, która została przeniesiona do wykorzystania w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę.

Z pracownikiem zawarto umowę na okres próbny od 01.01.2017 do 31.03.2017, następnie zawarto z pracownikiem umowę na czas określony od 01.04.2017 do 31.12.2017. Pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, tj. 26 dni w skali roku kalendarzowego. W okresie zatrudnienia na podstawie zawartej umowy na okres próbny, pracownik wykorzystał 2 dni urlopu wypoczynkowego. Następnie pracodawca i pracownik zawarli porozumienie o wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy o pracę, pracodawca w związku z kontynuowanym zatrudnieniem nie wypłacił ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o wystawienie świadectwa pracy za zakończony stosunek pracy zawarty na podstawie umowy na okres próbny. W związku z zawartym porozumieniem wskazującym na przeniesienie urlopu wypoczynkowego na czas trwania kontynuowanego zatrudnienia w treści świadectwa pracy należy wykazać liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego faktycznie wykorzystanego, czyli 2 dni. Porozumienie między pracownikiem a pracodawcą może stanowić załącznik do świadectwa pracy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U.2016.2292 z dnia 2016.12.30 )