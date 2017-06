Przesunięcie i zmiana terminu urlopu – przyczyny, wzór wniosku

Czas wakacji nie jest łatwy dla pracodawcy. Wielu pracowników wyjeżdża na zasłużony wypoczynek, co jednak wiąże się ze zmniejszeniem liczby pracowników w samym zakładzie, a co za tym idzie, koniecznością rozporządzenia czasem pracy tak, by firma nie odczuła braku pracowników. Właśnie dlatego tak ważne są plany urlopowe składane w każdym roku przez zatrudnionych. Jednak czasem wynikają sytuację, w związku z którymi pracownik musi zrewidować swoje plany.

Z jakich przyczyn można przesunąć lub zmienić termin urlopu?

Zgodnie z art. 164 Kodeksu pracy „§ 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§ 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.”

Jak widać, zarówno pracownik jak i pracodawca ma możliwość zmiany terminu urlopu. Kodeks jednak nie wylicza „ważnych przyczyn” zawartych w § 1, pozostawia on je więc do subiektywnej oceny zatrudnionego i pracodawcy. W podobny sposób Kodeks określa zawarte w § 2 „poważne zakłócenia toku pracy” również zostawiając je jako katalog otwarty, pozostawiając je ocenie pracodawcy. Artykuł ten jednak przyzwala, a nie obliguje w wyżej wymienionych sytuacjach do zmiany terminu urlopu.

Kiedy zmiany są obligatoryjne?

Jak wskazuje art. 165 Kodeksu pracy „Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.”

Ustawa wyraźnie określa, że w powyższych sytuacjach pracodawca nie może nam odmówić zmiany terminu urlopu, nie może również subiektywnie ocenić, czy są ku temu przesłanki, ponieważ w tym wypadku Kodeks pracy wyraźnie je wymienia. Jest to przepis szczególnie chroniący pracownika, który nie musi obawiać się zmarnowania czasu przeznaczonego na wypoczynek, choćby ze względu na chorobę.

Wzór wniosku o zmianę terminu urlopu

Oczywiście każde działanie zmieniające wcześniejsze ustalenia między pracodawcą a pracownikiem będzie wymagać odpowiednio złożonego wniosku. Musi on zawierać dane pracownika, przyczynę oraz termin przesunięcia urlopu i jego podpis. Wzór wniosku poniżej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy