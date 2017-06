Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego

Zatrudniasz młodocianych pracowników? Sprawdź, jakie przepisy obowiązują przy udzielaniu urlopu.

Młodocianych pracowników, czyli pracowników poniżej 18. roku życia, dotyczą odrębne przepisy, mówiące o wypoczynku. Młodym przysługuje więcej czasu na odpoczynek dobowy oraz tygodniowy. Inaczej kształtują się również przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy młodocianego pracownika

Wymiar urlopu młodocianego, tak jak w przypadku doświadczonego pracownika, zależy od stażu pracy. Tu jednak terminy są znacznie krótsze. Prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych młodociany nabywa z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Mówiąc o pierwszej pracy, mówimy o pierwszym angażu pracowniczym. Po roku pula jego dni urlopowych wzrasta o 26 dni roboczych. Urlop przysługujący po pół roku nie jest wliczany do dni wolnych przysługujących po roku pracy. To oznacza, że młodociany pracownik, który przepracował rok, może w sumie wypoczywać 38 dni roboczych. Jednak w roku kalendarzowym, w którym młodociany pracownik kończy 18 lat, przysługuje mu prawo do urlopu w wymiarze 20 dni, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Dodatkowe uprawnienia

Młodocianym pracownikom, uczącym się, przysługuje prawo wypoczynku zbieżnego z wykonywaniem obowiązków szkolnych. Dlatego mają prawo do urlopu w okresie ferii szkolnych (letnich i zimowych). Jeśli nie nabyli jeszcze prawa do urlopu, na wniosek pracownika młodocianego pracodawca może udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych zaliczkowo.

Młody pracownik może również wnioskować o urlop bezpłatny w okresie ferii. Łączny wymiar urlopów, bezpłatnego i wypoczynkowego, nie może przekraczać 2 miesięcy.

Okres tego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

W przypadku wątpliwości związanych z przepisami dotyczącymi zatrudniania młodocianych należy kontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.