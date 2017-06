Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy - zasady przyznawania i obliczania

Rozpoczynasz pracę i jest to Twoja pierwsza umowa o pracę? Pamiętaj, z urlopu wypoczynkowego korzystasz na innych zasadach niż pozostali pracownicy w firmie!

Zasady przyznawania i obliczania urlopu wypoczynkowego nie są trudne. Warto się z nimi zapoznać.

Zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy (uściślijmy, że chodzi o umowę o pracę), prawo do pierwszych dni urlopu przysługuje po przepracowaniu miesiąca. Zgodnie bowiem z przepisami, w roku kalendarzowym, w którym dana osoba podjęła pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku, czyli 20 dni.

Co ciekawe, przepisy nie nakazują pracodawcy zaokrąglania niepełnego dnia urlopu w górę. Oznacza to, że przysługujący urlop może być określony nie tylko w dniach, ale również w godzinach i minutach.

Urlop na żądanie

Pracownikowi w ciągu roku przysługują 4 dni urlopu na żądanie. Nie jest to dodatkowy urlop, który zwiększa pulę dni urlopowych pracownika, a jest to urlop odliczany z przysługującego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Pracodawca udzielając urlopu, musi ustalić, czy podwładny nabył już prawo do urlopu wypoczynkowego, czy nie. Jeśli pracuje już ponad miesiąc, może skorzystać z jednego dnia urlopu na żądanie.

Przykład obliczania urlopu

Pani Kasia podpisała umowę o pracę. Zatrudnienie uzyskała na 3 miesiące, od 1 czerwca do końca sierpnia. Jest to jej pierwsza praca.

W pierwszym miesiącu pracy Pani Kasia nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, ponieważ zgodnie z przepisami, prawo do wolnego nabywa z upływem miesiąca pracy. W kolejnym będzie miała prawo do 1,66 dnia urlopu, czyli 13 godzin i 17 minut. W sumie, przysługiwać jej będą 4 dni 7 godzin i 51 minut urlopu.

