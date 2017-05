Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w całości, a na wniosek pracownika może on zostać podzielony na części, przy czym jedna część urlopu powinna trwać, co najmniej dwa tygodnie.

Powyższe stanowi realizację art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U.UE.L 1998 Nr 307, poz. 18) zgodnie, z którą Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by każdemu pracownikowi został przyznany coroczny płatny urlop w wymiarze co najmniej czterech tygodni, zgodnie z warunkami uprawniającymi i przyznającymi mu taki urlop, które zostały przewidziane w ustawodawstwie krajowym i/lub w praktyce krajowej.

Pracownik powinien wykorzystywać urlop wypoczynkowy w sposób nieprzerwany, a wyjątki od tej zasady powinny być interpretowane ściśle i w żaden sposób nie mogą być traktowane rozszerzająco przez pracodawcę.

Czy w związku z tym, że urlop jest uprawnieniem pracownika pracodawca może odwołać pracownika z uprzednio udzielonego urlopu?

W art. 167 § 1 k.p. przyjęto, iż pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, przy czym może to uczynić tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Odwołując pracownika z urlopu pracodawca musi wykazać swój uzasadniony interes w zobowiązaniu pracownika do powrotu do pracy z urlopu wypoczynkowego. Decyzja o odwołaniu pracownika z urlopu należy do pracodawcy. To on ocenia, czy nagłe okoliczności wymagają obecności pracownika w zakładzie pracy.

Przyczyną odwołania pracownika z urlopu może być np. niespodziewana kontrola przeprowadzana u pracodawcy, nagła awaria, czy inne nadzwyczajne okoliczności. Odwołanie pracownika z urlopu powinno nastąpić z wyprzedzeniem takim, żeby pracownik mógł stawić się w pracy w terminie wyznaczonym przez pracodawcę.

W jaki sposób pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Odwołanie pracownika z urlopu musi nastąpić w jednoznacznym oświadczeniu woli, które wywołuje skutek w chwili złożenia go pracownikowi w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią. Bowiem pracownik, który korzysta z urlopu wypoczynkowego, zwolniony jest czasowo z obowiązku świadczenia pracy nie utrzymuje w tym okresie stałego kontaktu z pracodawcą.