Termin na wykorzystanie urlopu okolicznościowego

Wykorzystanie urlopu nie musi odbyć się w dniu, kiedy wypada ważne zdarzenie np. ślub. Można skorzystać z niego w inny dzień, o ile będzie bezpośrednio związany z wydarzeniem, który uprawnia do urlopu.

Czym jest urlop okolicznościowy?

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownikowi przysługuje płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Jak sama nazwa wskazuje, może być wykorzystany jedynie w wyniku zaistnienia sytuacji, które do niego uprawniają.

Urlop okolicznościowy pracownik może wykorzystać ze względu na ważne wydarzenie w jego życiu. Do tego rodzaju wydarzeń możemy zaliczyć narodziny dziecka, zawarcie związku małżeńskiego czy śmierć bliskiej osoby.

Zasady udzielenia urlopu okolicznościowego

Pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o skorzystaniu z urlopu okolicznościowego. Poinformowanie to powinno nastąpić z wyprzedzeniem, chyba że było to wydarzenie nagłe takie jak śmierć bliskiej osoby. W tym wypadku pracownik powinien poinformować pracodawcę jak najszybciej, jednak nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Pracownik ubiegając się o udzielenie urlopu okolicznościowego musi złożyć do pracodawcy pisemny wniosek. Do tego wniosku powinien załączyć dokumenty potwierdzające wydarzenie w związku, z którym udzielony ma zostać urlop, np. akt zgonu.

Należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje jedynie urlop okolicznościowy w związku ze ślubem, takim który wywołuje skutki prawne, zatem ślubem cywilnym bądź konkordatowym.

Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikom określonych dni wolnych, gdyż spoczywa na nim prawny obowiązek udzielania zwolnień okolicznościowych.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy jest liczone, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. W stawce za dzień bierze się pod uwagę wartość zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie.

Jeżeli zdarzenie uprawniające do przyznania urlopu okolicznościowego wystąpi w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, pracownik wówczas nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia ani nie może wnioskować o przedłużenie urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu okolicznościowego

Przysługuje w wymiarze:

2 dni wolnego - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

1 dzień wolnego - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;

2 dni wolnego w ramach opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14. roku życia, rodzice mają obowiązek wcześniej zdeklarować ten fakt w zakładzie pracy.

Ponadto, jeśli pracownik jest rozwiedziony, może skorzystać z urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci teściowej lub teścia.

Natomiast, w przypadku, gdy pracownik skorzystał z urlopu okolicznościowego, jednak z jakiegoś powodu do wydarzenia, które uprawniało go do skorzystania z tej formy zwolnienia, nie doszło, np. pracownik wziął 2 dni urlopu ze względu na ślub, jednak do ślubu nie doszło. Tym samym nie spełnia on wymagań do skorzystania z urlopu okolicznościowego i w takiej sytuacji musi wziąć urlop wypoczynkowy. Jeżeli tego nie zrobi, jego nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona, ale niepłatna.

