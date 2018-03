Złożenie wniosku o urlop rodzicielski w okresie wypowiedzenia

Problem

Pracownica niedawno korzystała z urlopu rodzicielskiego. Jego część w wymiarze 12 tygodni zostawiła do wykorzystania na później. Wręczyliśmy pracownicy 2 dni temu wypowiedzenie umowy o pracę. Przysługuje jej miesięczny okres wypowiedzenia. Dzisiaj otrzymaliśmy od niej wniosek o udzielenie jej po upływie 21 dni pozostałych 12 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czy musimy udzielić jej tego urlopu i czy wpływa to na bieg wypowiedzenia?

Rada

Tak. Powinni Państwo uwzględnić wniosek pracownicy i udzielić jej części urlopu rodzicielskiego po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Najbezpieczniej jest anulować złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Inne podejście jest dosyć ryzykowne dla pracodawcy. Jeżeli wypowiedzenie zostanie zakwestionowane przez sąd pracy, pracodawca będzie musiał wypłacić pracownicy odszkodowanie za cały okres pozostawania bez pracy.

Uzasadnienie

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach. Może on zostać udzielony najpóźniej do upływu roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia (art. 1821c§ 1 Kodeksu pracy). Urlop ten jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach. Powinny one przypadać bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być jednak udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu (art. 1821c§ 3 Kodeksu pracy). Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Z całą pewnością w opisanej sytuacji pracodawca powinien udzielić urlopu rodzicielskiego. Skoro wniosek został złożony 2 dni po dokonanym wypowiedzeniu, to termin 21 dni, jaki ma pracodawca na udzielenie tego urlopu, upłynie w trakcie trwającego jeszcze okresu wypowiedzenia. Pracodawca jest bowiem zobligowany do akceptacji wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Odmowa udzielenia tego urlopu może nastąpić jedynie w razie: