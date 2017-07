Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski po zmianach

Termin złożenia wniosku oraz wysokość zasiłku

W sytuacji, gdy wniosek o urlop rodzicielski zostanie złożony w terminie, tj. nie później niż 21 po porodzie zasiłek ten będzie wynosił 80% przez cały okres pobierania świadczenia. Natomiast gdy termin zostanie przekroczony, zasiłek za czas urlopu macierzyńskiego oraz części urlopu rodzicielskiego wyniesie początkowo 100% podstawy. Natomiast w pozostałej części urlopu zasiłek będzie wynosił 60% podstawy wymiaru.

Warto pamiętać, że jako część urlopu rodzicielskiego należy rozumieć:

- 6 tygodni - gdy przy jednym porodzie urodzi się jedno dziecko lub jedno dziecko zostanie przyjęte na wychowanie;

- 8 tygodni - gdy przy jednym porodzie urodzi się dwoje lub więcej dzieci lub w razie jednoczesnego przyjęcia na wychowanie minimum dwojga dzieci;

- 3 tygodnie - w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, w przypadku gdy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni.

W sytuacji nie złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie 21 dni po porodzie, wniosek taki możemy złożyć później jednak nie później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego.

Wymiar trwania urlopu rodzicielskiego

Wymiar urlopu rodzicielskiego uzależniony jest od ilości urodzonych dzieci. W przypadku urodzenia jednego dziecka urlop rodzicielski będzie trwał 32 tygodnie, a w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci okres ten wydłuża się do 34 tygodni. Uprawnienie do wykorzystania urlopu przysługuje rodzicom najpóźniej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Wynika to z art. 1821a Kodeksu pracy.

Okres trwania urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać łącznie 32 lub 34 tygodni dla obydwojga rodziców, dlatego też w przypadku, jeżeli obydwoje rodzice pozostają na urlopie rodzicielskim równocześnie, okres skraca się do 16 tygodni dla każdego z nich. Okres ten nie musi również być wykorzystany od razu, można go podzielić na 4 części, jednak musi on zostać wykorzystany do momentu w którym dziecko ukończy 6 lat.

Forma złożenia wniosku

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć w wyżej wymienionych terminach w formie pisemnej do pracodawcy. Jeżeli tylko jedno z rodziców będzie korzystało z urlopu rodzicielskiego warto do wniosku dołączyć, również oświadczenie drugiego rodzica o tym fakcie. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, jeżeli został on złożony pisemnie oraz w odpowiednim terminie.

Warto też wiedzieć, że wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego może zostać złożone w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem.

