Urlop rodzicielski w świadectwie pracy

Wystawiamy świadectwo pracy dla pracownicy korzystającej z urlopu rodzicielskiego. Jak powinniśmy podać w świadectwie informację, że pracownica wykorzystała na starsze dziecko, które w tym roku ukończyło 4 lata, cały maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego w ówcześnie przysługującym jej wymiarze 26 tygodni (na podstawie jednego wniosku złożonego w ciągu 14 dni po porodzie), natomiast na drugie dziecko, urodzone 2 marca 2016 r., również wykorzystała pełny, tyle że 32-tygodniowy urlop rodzicielski, o który wnioskowała na 21 dni przed jego rozpoczęciem?

W świadectwie pracy powinni Państwo podać informację o wymiarach urlopu rodzicielskiego udzielonych pracownicy na każde z dzieci, wskazać, że urlop ten był udzielony w obu przypadkach w jednej części, oraz podać art. 1791 Kodeksu pracy jako podstawę prawną jego udzielenia. Szczegóły w uzasadnieniu.

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy dotyczących m.in. wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy). Od 1 stycznia 2017 r. informację tę zamieszcza się w ust. 5 pkt 4 świadectwa pracy (zgodnie z pomocniczym wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia). Kolejny pracodawca musi bowiem wiedzieć, czy pracownikowi przysługuje, bądź nie, prawo do urlopu rodzicielskiego w łączącym ich stosunku pracy. Istotne znaczenie ma w tym przypadku wiek dziecka, który może przesądzać o tym, czy pracownik jest jeszcze uprawniony do takiego urlopu. Informację bowiem o urlopie rodzicielskim podajemy w świadectwie pracy tylko wówczas, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby skorzystać z takiego urlopu u kolejnego pracodawcy.

Zgodnie z nowymi przepisami o świadectwach pracy istotny jest nie tylko wiek dziecka, ale także podstawa prawna udzielenia urlopu rodzicielskiego. Jeżeli zatem pracownica korzystała z urlopu rodzicielskiego na podstawie tzw. długiego wniosku (z całości albo części tego urlopu) zgodnie z art. 1791 Kodeksu pracy, to w świadectwie pracy nie umieszcza się informacji dotyczącej wykorzystania 16 tygodni tego urlopu w późniejszym terminie. Taki tryb wnioskowania o ten urlop przesądza bowiem o tym, że z prawnego punktu widzenia nie jest możliwe późniejsze wykorzystanie maksymalnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego. Zatem jeśli w świadectwie pracy zamieszczono informację, że urlop został udzielony na podstawie art. 1791 Kodeksu pracy i wykorzystany w pełnym lub niepełnym wymiarze, to bez względu na wiek dziecka pracownik ten u kolejnego pracodawcy i tak nie będzie już uprawniony do urlopu rodzicielskiego. Jednak informację o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego trzeba w takim przypadku podać, ponieważ wiek dziecka może sugerować, że taki urlop przysługuje pracownicy.