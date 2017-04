Wymiar urlopu rodzicielskiego w 2017 r.

Urlop rodzicielski jest uprawnieniem rodziców, przyznawanym bezpośrednio po zakończeniu okresu urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka lub tzw. tacierzyńskiego przysługującego ojcu albo zasiłku macierzyńskiego wypłacanego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Długość urlopu rodzicielskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Przysługuje on w wymiarze 32 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka i 34 tygodni w przypadku urodzenia się więcej dzieci. Uprawnienie do urlopu przysługuje rodzicom najpóźniej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

reklama reklama

Oboje rodzice mogą przebywać na urlopie rodzicielskim w tym samym czasie, z tym że wymiar urlopu nie może przekroczyć łącznie 32 lub 34 tygodni.

Zmiany z 2 stycznia 2016 r. wprowadziły możliwość podzielenia urlopu na maksymalnie 4 części. Co do zasady, każda z nich wynosi minimum 8 tygodni. Wyjątkami są sytuacje, gdy przy porodzie urodzone zostało jedno dziecko (wtedy pierwsza część urlopu trwa maksymalnie 6 tygodni) oraz, gdy do wykorzystania pozostałej części urlopu zostało mniej niż 8 tygodni.

Zobacz: Indywidualne prawo pracy

Termin na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Istnieją dwa sposoby na złożenie wniosku o urlop rodzicielski. Pierwszy z nich polega na złożeniu wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w ciągu 21 dni od dnia porodu. Pracownikowi przysługuje wtedy zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Drugi sposób to złożenie wniosku w terminie późniejszym (minimum na 21 dni przed rozpoczęciem z korzystania), jednak w takim przypadku zmniejszeniu ulegnie wysokość zasiłku macierzyńskiego. Tym samym, za cały okres urlopu macierzyńskiego oraz za część urlopu rodzicielskiego (która w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 6 tygodni) przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 100%. Za pozostały okres urlopu zasiłek będzie wypłacany w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika, jeśli złożył go w formie pisemnej i w odpowiednim terminie.

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Praca podczas urlopu rodzicielskiego

Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim może podjąć pracę u dotychczasowego pracodawcy maksymalnie na pół etatu. Niezbędne jest przy tym złożenie pisemnego wniosku w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Wraz z rozpoczęciem pracy, pomniejszeniu ulega wysokość zasiłku macierzyńskiego - proporcjonalnie do wymiaru podjętej pracy.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą może trwać maksymalnie:

- 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

- 68 tygodni – w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666).

Zobacz: Kalkulatory