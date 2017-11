Urlop ojcowski 2018 - wzór wniosku, wymiar

Ile trwa urlop ojcowski

Urlop ojcowski wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Do 14-dniowego okresu urlopu wlicza się również soboty, niedziele i dni wolne od pracy.

Z urlopu ojcowskiego można skorzystać maksymalnie:

- do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

- do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Urlop na części

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2 stycznia 2016 r. urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo w 2 częściach, przy czym każda z tych części nie może być krótsza niż tydzień.

Wniosek o urlop

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika-ojca. Pracownik powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. Odmowa udzielenia urlopu będzie stanowiła wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za co pracodawca może zostać ukarany grzywną.

W sytuacji, gdy pracownik nie zastosuje się do powyższego terminu i przykładowo złoży wniosek na 6 dni przed planowanym urlopem, pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko pracownika,

- wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów,

- oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,

- kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka,

- kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Wzór wniosku o urlop ojcowski

Pobierz wzór wniosku o urlop ojcowski TUTAJ.

Wynagrodzenie na urlopie

Urlop ojcowski jest 100 % płatny.

Choroba podczas urlopu ojcowskiego

Co w sytuacji, gdy pracownik-ojciec, który przebywa na urlopie ojcowskim nagle zachoruje? Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop ojcowski?

W przypadku choroby pracownika w czasie korzystania z urlopu ojcowskiego urlop ten nie przerwie się i nie przesunie. Pracownik nadal będzie przebywał na urlopie ojcowskim i pobierał zasiłek macierzyński za ten okres.

Podstawa prawna:

- Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.