Prawa pracownika-ojca po urodzeniu dziecka 2017/2018

Urlop okolicznościowy

Pierwsze dni wolne tata może dostać już po narodzinach dziecka. Z tytułu urodzenia się dziecka mężczyźnie przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego. Za ten czas tata zachowuje prawo do wynagrodzenia, które obliczane jest identycznie jak za urlop wypoczynkowy.

Urlop ojcowski

Od siedmiu lat tacie na etacie przysługuje urlop ojcowski. Udziela się go w wymiarze dwóch tygodni, na pisemny wniosek pracownika, który powinien zostać złożony nie później niż siedem dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. W pierwszych latach nie należało zwlekać ze złożeniem wniosku, gdyż urlop ojcowski przysługiwał w okresie nie dłuższym niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Nowelizacja wydłużyła możliwość wykorzystania urlopu do ukończenia przez potomka dwóch lat.

Urlop macierzyński

O ile urlop ojcowski przysługuje tylko tacie, to do urlopu macierzyńskiego – pomimo nazwy, ma prawo już oboje rodziców. Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i może wynosić od 20 do 37 tygodni. Pierwsze tygodnie przysługują wyłącznie matce. Po 14. tygodniu urlopu macierzyńskiego pracownica - matka może zrezygnować z pozostałej części urlopu na rzecz ojca – pracownika.

Urlop rodzicielski

Po urlopie macierzyńskim pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, w przypadku gdy urodziło mu się jedno dziecko i 34 tygodni, gdy urodziło mu się dwoje lub więcej dzieci. Na tym urlopie może przebywać ojciec równocześnie z matką, należy tylko pamiętać o tym, aby łącznie nie przekraczał on wspomnianej liczby tygodni. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć w terminie 21 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia.

Urlop wychowawczy

Ojcu, który spełnia określone warunki, przysługuje również prawo do urlopu wychowawczego. Jeśli zatem posiada on co najmniej sześciomiesięczny staż pracy, a dziecko nie ukończyło szóstego roku życia, może składać wniosek o urlop wychowawczy do pracodawcy. Wniosek musi złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym urlopem. Dodatkowo, jeśli dochód na jednego członka rodziny miesięcznie nie przekracza 674 zł, rodzicowi przysługuje zasiłek rodzinny.

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Rodzicie mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez cały okres urlopu, z tym, że łączny czas korzystania z niego nie może przekroczyć maksymalnego wymiaru urlopu wychowawczego, czyli jednocześnie mogą przebywać przez 18 miesięcy na urlopie wychowawczym.

Dni na opiekę

Pracownik – ojciec, który wychowuje co najmniej jedno dziecko do 14. roku życia ma prawo do dwóch dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego. Wymiar ten nie ulega zwiększeniu w związku z posiadaniem większej liczby dzieci. O tym, w jakiej formie wykorzysta przysługujące wolne, w dniach czy godzinach, decyduje pracownik.

Prawo to przysługuje również w sytuacji, gdy matka nie jest zatrudniona i może sprawować opiekę. W sytuacji, gdy oboje rodzice są zatrudnieni, prawo do dwóch wolnych dni na opiekę ma jedno z nich. Niewykorzystane dni wolne na opiekę nie przechodzą na następny rok. Za czas sprawowania opieki pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia przysługującego za czas urlopu wypoczynkowego.

